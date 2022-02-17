Летают друг к другу за солью: пилот считает, что в Приморье самолеты могут быть как такси

С высоты открываются потрясающие виды. Фото: предоставлено Владимиром Гончаровым

9 февраля в России отмечали День гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в России официально появился воздушный флот, в чьи задачи входила перевозка пассажиров. Первая авиакомпания называлась «Добролет». Кто из нас в детстве не мечтал стать летчиком? Но, увы, не всем удалось воплотить свою мечту в жизнь. Зато сейчас можно получить лицензию частного пилота, хотя развитие частной авиации спотыкается о разные бюрократические барьеры. Но благодаря энтузиастам, которые пытаются решить проблемы авиации общего назначения не только в России, но и в Приморском крае, возможно, в недалеком будущем мы сможем использовать частные самолеты как такси.

На вопросы о перспективах развития авиации общего назначения, авиатуризма и подготовки частных пилотов ответил в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» Владимир Гончаров, пилот-инструктор индивидуального обучения «Прим Аэро», руководитель общественной организации «Открытое небо».

В 1999 году школьный учитель ОБЖ, бывший военный, настоял на том, что надо поступать в военно-летное училище. Так что Владимир в авиации с 2000 года. Кстати, он поделился в эфире впечатлением о первом полете за штурвалом самолета: «Страха не было, был восторг такой, что чуть не проглотил кислородную маску, в которой летают военные летчики». С 2017 года Владимир – офицер запаса, прошел переподготовку на гражданского пилота, а вскоре стал инструктором индивидуального обучения.

– Какими качествами должен обладать настоящий пилот?

– Пилот – это не сверхчеловек. Быть сегодня гражданским пилотом – это то же, что и стать водителем автомобиля, который перевозит пассажиров. Любое качество, необходимое летчику, можно развить легко и просто, главное – грамотный инструктор. Есть, конечно, некоторые исключения – это здоровье и адекватность, то есть психологическое состояние человека, а все остальное развивается хорошим специалистом в летной школе. Самолет очень легкий в управлении, не нужно обладать высокими знаниями. Америка и Европа давно освоили полеты, можно сказать, они летают друг к другу за солью. У них очень много аэродромов.

Благодаря особому климату в Приморье можно получить уникальные навыки полетов. Фото: предоставлено Владимиром Гончаровым

– Вы активно участвуете в продвижении идеи развития авиации общего назначения. Почему это так важно?

– Я сам вырос в деревне, где вокруг леса, болота, озера – это место без транспортной доступности, куда можно добраться только по реке летом, а когда вода замерзла – по так называемому зимнику или по воздуху. То есть любой вид транспорта – дорогой. Там, где нет транспортной доступности, жизнь стоит на месте, закрываются заводы – рыбопромышленные, лесоперерабатывающие. Где есть дороги, там есть развитие, появляется малый бизнес.

Чем хорошо было бы для Приморья развитие авиации здесь, в регионе? Во-первых, здесь самое замечательное место для становления любого пилота: красивый рельеф, можно получить много таких навыков управления самолетом, которые невозможно получить в средней части России. Предположим, если учитесь где-нибудь в Москве и захотите потом полететь в кругосветку, вы столкнетесь с такими явлениями, как повышенная влажность, высокогорные аэродромы, а это все нужно испытывать в процессе обучения. Плюс — это возможность практики полетов над безориентирной местностью – над морем.

Владимир в авиации уже 22 года. Фото: предоставлено Владимиром Гончаровым

– Что это может дать Приморью?

– Как я говорил, в отдаленных населенных пунктах нет транспортной доступности. Такой пример. Есть село или городок, где предприниматель продает продукты местным жителям. Разумеется, цены большие, потому что он за свой счет это все привез. А если в этой деревне появляется самолет, который купил некий человек, выкосил себе поле для посадки. Он выполняет рейсы в мегаполис, порожняком он летать не будет, захватит какие-то продукты, товары, значит, уже у предпринимателя покупать не будет. У него есть друзья, которым он тоже может что-то по пути доставить. Тогда предприниматель, чтобы оставаться на плаву, будет снижать цену. Создается конкуренция, а от этого выигрывают люди, увеличивается качество жизни. Транспортная доступность дает более 20% к ВВП.

– Несколько лет назад очень активно обсуждалась тема с закупкой вертолетов для санитарной авиации. Это очень дорого, но статистика в пользу количества спасенных жизней.

– Санавиация актуальна тогда, когда человеку требуется помощь в критической ситуации. Тогда за бюджетные деньги отправляется вертолет, он забирает этого больного, привозит в город. Но у вертолета очень дорогой летный час в обслуживании. А ведь можно не ждать, когда человеку станет совсем плохо, если в этом населенном пункте есть посадочная площадка и есть пилот, который может отвезти этого человека на обследование в профильное медицинское учреждение.

Желающим освоить мастерство пилотирования гарантированы непередаваемые ощущения. Фото: предоставлено Владимиром Гончаровым

– Сложно ли организовать себя в качестве инструктора? Насколько это энерго и финансово затратно? Кто чаще хочет получить лицензию частного пилота?

– Да, это сложно. Мне самому попадались инструкторы, которые не должны заниматься обучением. Видимо, еще тогда я понял, как правильно это делать, что можно говорить, а чего не стоит. Это трудозатратно, но не ресурсоемко.

Приходят на обучение абсолютно разные люди. Раньше существовали ограничения, кто может поступить в военные или гражданские летные учебные заведения, – по возрасту, по гендерному признаку. Сейчас люди понимают, что реализовать свою мечту никогда не поздно, в любом возрасте, какой бы ты профессией ни обладал.

Будущее за частной авиацией, уверен инструктор. Фото: предоставлено Владимиром Гончаровым

– Много ли желающих?

– Желающих всегда было много. А сейчас, когда мы видим, что в той же Америке или Канаде люди практически у себя во дворе строят посадочные площадки, желающих становится еще больше. Наш дальневосточный гектар был бы актуальнее, если бы была транспортная доступность. Или возможность обучаться, тогда люди стали бы активнее интересоваться этим дальневосточным гектаром. Мы же смотрим, что за границей летают, а мы чем хуже. Это международное право: человек, чтобы стать частным пилотом, не должен обладать какими-то специальными знаниями или сверхразумом. В старое советское время мальчишка или девушка, которые приходили в аэроклуб, они точно так же в 16-17 лет летали и управляли самолетом. Тогда это называлось пилот-любитель, пилот-спортсмен, сейчас это – частный пилот. Но наш регулятор нарастил немыслимые требования.

Полет над Русским мостом. Фото: предоставлено Владимиром Гончаровым

– Что в ближайших планах?

– У нас есть дилерское предложение. Самолетостроительная компания «Чайка», которая производит в Самаре самолеты-амфибии, хочет прийти в Приморье и развивать свой бизнес. У нас вообще все для этого есть! Территория опережающего развития, резидент Свободного порта, самое главное – у нас есть вода. Амфибии – это как вертолеты, им не обязательно на воду садиться, могут и на суше, и в поле, но гораздо выгоднее. У вертолета очень дорогой летный час, и летает он недалеко и не особо быстро. А самолет-амфибия может до Сахалина и обратно лететь.

И, конечно же, в планах встретиться с губернатором Олегом Кожемяко, предложить механизмы решения развития у нас в регионе авиации, инфраструктуры, чтобы повысить привлекательность Дальнего Востока, привлечь авиатуризм не только наш отечественный, но и зарубежный.

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