Фотосессия возле «горячего источника»: как владивостокцы борются с утечкой воды

Снимки Натальи вызвали большой ажиотаж у приморцев. Фото: vvashrazum

С помощью необычной фотоссесии жительница Первомайского района во Владивостоке решила привлечь внимание к проблеме, которая существует уже давно. По рассказу женщины, возле дома, где она живет, установлен канализационный колодец, а рядом с ним образовался «горячий источник». По каким причинам он там возник, непонятно. Обо всей ситуации Наталья П. рассказала в своем Инстаграме, а «Комсомольской правде – Владивосток» удалось пообщаться с ней и ее подругой, которая стала моделью креативной съемки.

ОЩУЩЕНИЕ БЕЗЫСХОДНОСТИ

Впервые о проблеме Наталья рассказала в субботу, 5 февраля, выложив в своем Инстаграме видео «горячего источника». Кадры поражают, причем в плохом смысле слова: рядом с домом по адресу 2-я Строительная, 20а, установлен канализационный колодец, а в яме между ним и зданием полно воды, от которой исходит пар.

– Мой дом подмывает водой неизвестного происхождения. Первые заявления датируются 2000 годом, а на дворе уже 2022-ой. Вода теплая. Сотрудники ВПЭС до сих пор не смогли найти течь.

Однако мы заметим, что вода не просто теплая, а горячая. На одном из видео Наталья П. опускает в жидкость сбитый до 36°С градусник, и температура поднимается почти до 42°С.

Неудобство, которое не просто портит пейзаж, но и может разрушить дом, надоело людям, и Наталье в голову пришла необычная идея – устроить фотосессию в купальнике рядом с «горячим источником». В роли модели она позвала свою подругу Марьяну.

– Стоит уточнить, я не фотограф. Я нажимала кнопочку на телефоне и достаточно свободно чувствую себя в мире социальных сетей. Больше недели я звонила во все аварийные службы, выкладывала видео о проблеме со ссылками на новостные паблики, но реакция была слабой. Фото мы сделали скорее шутки ради и от ощущения безысходности.

В комментариях под фотографиями многие негативно высказывались в адрес Марьяны. Но, по ее словам, внимания она на это не обращает. Редакция поинтересовалась, а были ли прохожие во время съемки, но их рядом не оказалось.

– Думаю, если бы проходили жильцы дома, они бы вряд ли стали возмущаться. Потому что их ситуация не радует, и вообще она опасная, так что они согласны на любые средства привлечения внимания.

Обе женщины удивились, когда снимки вызвали такой большой ажиотаж, так как думали, что кроме нескольких друзей их никто не заметит.

Сейчас Наталья изучает заявления, которые подписали жильцы дома. Большинство соседей, по ее словам, хотят поддержать ее и помочь решить проблему.

Кстати, женщина отметила, что вода в яме чистая, и нет неприятного запаха. Правда, теперь там плавает много мусора.

СУД, КОМИССИЯ И СНОВА СУД

В разговоре жительница Владивостока отметила, что яма находится прямо на углу аварийной квартиры, хозяин которой судится на протяжении нескольких лет. Как рассказал «КП – Владивосток» Андрей Ковасеров, когда проблема только началась, он писал в различные инстанции: «Тепловые сети», администрацию, жилищную комиссию. Специалисты не могли понять, почему квартира запарена, и раскопали в ней яму. Как оказалось, отопление на весь дом проходит через его жилище. В итоге они обнаружили участок трубы, из которого валил пар.

После этого Андрей неоднократно обращался в суды в разные года – в 2004-м, 2009-м, – чтобы как-то решить проблему. Также он вызывал экспертов, которые говорили, мол, в квартире жить нельзя – она разрушается из-за парникового эффекта. По решению суда помещение должны были отремонтировать и устранить течь, но этого не сделали, и мужчина переехал.

В 2015 году создали межведомственную комиссию, после которой квартиру признали аварийной. Но вместо устранения причин утечки воды или предоставления другого жилья, Андрею предложили устроить ремонт, а после созвать новую комиссию, которая решит, можно ли здесь жить.

На дворе уже 2022 год, но никакого ремонта так и не было, и сейчас квартира представляет из себя «заброшку». На полу куча мусора, потолок разрушен, а в углу одной из комнат яма, которую раскопали еще в 2000 году.

Яма, которую выкопали в квартире Андрея. Фото: предоставлено Андреем.

НЕУЖЕЛИ?

Огласка в социальных сетях все же дала свои плоды. В пресс-службе администрации Владивостока заявили, что проблема будет решена. Оказалось, что в тепловом колодце есть течь грунтовой воды. Прорыв на сетях не обнаружили. Директор МУПВ «ВПЭС» Олег Титов рассказал, как будут решать проблему:

– Для этого придется сделать с уклоном 25-метровую траншею под дренажную трубу диаметром 100 мм и дренаж от теплового колодца. Таким образом течь грунтовой воды будет отведена от теплотрассы.

Ремонтные работы планируют завершить до 23 февраля.

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