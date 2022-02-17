"Не помним прошлую ночь". В Приморье двухмесячного малыша нашли мертвым в кроватке - горе-родители веселились со спиртным

Малышку нашли утром, она не дышала. Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия произошла в приморском селе Иннокентьевка. Загадочным образом скончался двухмесячный малыш, а горе-родители ответили органам, что просто не помнят прошлую ночь. Второго ребенка - трехлетнюю девочку, по требованию краевой прокуратуры передали медикам для обследования. Детали дела сообщили в пресс-службе ведомства.

В такую смерть многие не могут поверить - комментарии под публикациями в соцсетях о случае пестрят одним гневом. В прокуратуре лаконично разъяснили, что родители "не владеют ситуацией о причинах и обстоятельствах произошедшего". В это время у пары было застолье, и с алкоголем они серьезно переборщили.

В приморском паблике (newsbox24.tv) уточнили, что грудную дочку обнаружили в кроватке. По информации паблика, родители отключились, а трагедия вскрылась уже утром. Старшую дочку накануне забрала бабушка.

Как удалось узнать "Комсомольской правде - Владивосток", ранее мама уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанности по воспитанию детей. Все произошло недавно - в декабре 2021 года. Что конкретно натворила родительница, в прокуратуре не пояснили, однако старшую дочь временно изъяли для ее же безопасности. Сейчас ребенок в больнице. Почему соцслужбы не заинтересовались семьей после первого нарушения - тоже загадка.

К сожалению, случаи резкой смерти младенцев - не редкость, следует из открытых источников. Но правоохранительные органы проведут комплексную проверку - если будет установлено непредумышленное убийство, родителям грозит уголовный срок и лишение свободы.

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