Главу Партизанского района Хамхоева задержали по статье о злоупотреблении полномочиями

Лев Хамхоев занимает должность более полутора лет. Фото: пресс-служба администрации Партизанского района

Глава Партизанского района Лев Хамхоев задержан сегодня, 17 февраля. Информацию подтвердили "Комсомольской правде - Владивосток" в СКР Приморья. Предполагается, что вместе с ним задержали еще несколько чиновников и депутатов.

Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями по части 2 статьи 285 УК РФ. Следователи готовят официальный комментарий - пока подробности не разглашаются. Если Хамхоева признают виновным, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы. Срок серьезный - до семи лет.

Должность Хамхоев занимает с 7 августа 2020 года решением местной Думы. К слову, за 2020 год, следует из декларации доходов администрации муниципалитета, чиновник заработал два миллиона 362 тысячи рублей.

ОБНОВЛЕНИЕ. В Следкоме прокомментировали действия Хамхоева. По версии следствия, подозреваемый по надуманным основаниям расторг муниципальный контракт по обеспечению пожарной безопаности с юрлицом (стоимостью выше 22 миллионов рублей). Затем он заключил новый контракт с другим предприятием - и его сумма была уже выше 31 миллиона рублей. Деньги оплачены в полном объеме.

- В настоящее время проведен обыск по месту жительства подозреваемого и в офисах коммерческих компаний, изъята документация. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе СКР Приморья.

Как сообщил источник КП в правоохранительных органах, фигуранты ждут решения суда о мере пресечения.

ДОСЬЕ "КП"

Глава получил высшее образование в 2000 году, окончил Институт технологии и бизнеса, экономист по специальности "Финансы и кредит". В 2006 году он получил и образование в Российской академии государственной службы при президенте РФ, а также квалификацию «менеджер» по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2000 по 2006 год работал старшим менеджером по торговле в обществе с ограниченной ответственностью «Дальневосточная звезда». В 2006 году поступил на муниципальную службу в администрации Екатериновского сельского поселения в Партизанском муниципальном районе и занял должность заместителя главы администрации. С июля 2007 года по июнь 2010 исполнял обязанности главы Екатериновского сельского поселения. В 2015 году также был избран на должность главы.

В августе 2016 года перешел на работу в аппарат администрации Партизанского муниципального района и был назначен на должность первого заместителя главы администрации, в 2020 году, побыв на должности исполняющего обязанности, возглавил район.

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