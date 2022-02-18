Родители из Владивостока готовы отдать 615 тысяч за прощание детей со школой

Родители стараются не экономить на важном для их детей мероприятии. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выпускной – тот самый день, когда 11-классники прощаются со школой и вступают на следующий этап своей жизни. Обычно это мероприятие проводится с большим размахом, конкурсами и в шикарных нарядах. Но на все это удовольствие требуется не мало денег. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с родителями, дети которых в 2022 заканчивают школу, и узнал, во сколько обойдется выпускной.

Екатерина Калинцева не стала разглашать, в какой школе учится ее ребенок. Объяснила это тем, что проведение выпускного сейчас под вопросом. В их 11 классе 27 детей. Но кроме самих выпускников на мероприятие пойдут родители – 20 человек, и учителя – 12 человек. Естественно, для такого большого количества людей нужен роскошный банкет.

Ресторан, по словам Екатерины, стоит 3 500 на человека. Торт весом в 8 килограммов обойдется почти в 13 тысяч – 1600 рублей за 1 килограмм. Выпускной дети отметят без алкоголя, в отличие от взрослых. Напитки стоят 1 500 рублей на человека.

Что насчет развлечений и оформления? Ведущего нашли за 70 тысяч рублей, фотограф и видеооператоры запросили по 30 тысяч. Три фотозоны – 10 тысяч за каждую. Салют и оператор – 25 тысяч рублей, а шары фонтан – 2 100 рублей. Нельзя забывать и про учителей. Педагогам подарят цветы, стоимость одного букета четыре тысячи рублей.

И на такое важное мероприятие стоит красиво одеться. Костюм для сына Екатерина хочет найти до 10 тысяч рублей, и обувь за такую же цену.

Ольга Васнецова, ребенок которой учится в школе №23, также поделилась с нами расценками на их выпускной.

В оформление торжественной части входит баннер размером 1х6 с надписью: «В добрый путь, выпускники». Обойдется он в 10 тысяч рублей. Учителям подарят 20 букетов, стоимость одного составляет тысячу рублей. Реквизиты выступающим детям или родителям, то есть костюмы и маски, стоят 5 600 рублей.

Провести выпускной планируют в геокуполе в бухте Лазурная. Аренда помещения стоит около 90 тысяч рублей на сто человек. В стоимость входит часть оформления зала, столы, рассадка, расстановка и обслуживание. Еда – 2 500 рублей на одного человека. Итого, по расчетам Ольги, выходит 340 тысяч рублей. К этой сумме можно добавить еще 44 тысячи за продление аренды на два часа.

Развлекать выпускников и остальных гостей будут два ведущих из популярной в Приморье фирмы. За свои услуги они попросили 99 тысяч рублей за пять часов. В стоимость также входит видео клипы, онлайн съемка на мероприятии, Stand Up, разработка индивидуальной программы, техническое оборудование – звук, экран, проектор и светомузыка. А еще будет диджей, оплата которого обойдется в шесть тысяч рублей за час. В общей сумме развлекательная программа будет стоить примерно 106 тысяч рублей.

Фотограф за три часа своей работы попросил 45 тысяч рублей. Видеооператор обойдется в 60 тысяч, но родители еще думают, нужен ли он.

- Я фотографирую, поэтому фото и видео своего ребенка сделаю сама.

Выпускной костюм стоит 35 тысяч рублей, рубашка – 3 500, кроссовки – семь тысяч.

В расходы предусмотрительные родители включили и непредвиденные обстоятельства такие, как бой посуды, повышение цен на некоторые услуги и тому подобное. Из-за этого планируют добавить еще 50 тысяч к расходам.

Ольга уточнила, что скорее всего будет идти перерасчет, так как все цены рассчитывались на 70 детей, но пойдет около половины из них.

Как можно понять, выпускные у 11-классников действительно будут роскошные. Родители не жалеют своих денег, лишь бы устроить своим праздник, который запомнится надолго.

Однако далеко не всем родителя по плечу подобные расходы. Так, одна из мам рассказала редакции, что ее семья только недавно переехала в город. Ребенок пошел в новую школу, подружился с одноклассниками. Все было хорошо до момента обсуждения выпускного. Требования многих детей о вечеринке в стиле голливудских звезд крайне удивили новоселов, а цены, которые озвучил родительский комитет, и вовсе повергли в шок. Номер учебного заведения женщина не назвала, но отметила, что сын решил поехать в родной город и попрощаться со школьной скамьей за более разумные деньги.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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