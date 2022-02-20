Бегу по морю: уникальный ледовый полумарафон состоялся во Владивостоке

Фото: Вадим ПОПОВ.

В пятницу, 19 февраля, во Владивостоке прошел седьмой ледовый полумарафон Honor Vladivostok Ice Run. Участниками стали более тысячи спортсменов из разных регионов России и восьми стран мира. «Десятикилометровку» вместе c бегунами преодолел Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Также на мероприятии присутствовал мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков. Подробности в материале "Комсомольской правды - Владивосток".

Фото: Вадим ПОПОВ.

Субботнее зимнее утро в бухте Новик началось со спорта. Благо, что погода располагала - комфортная температура, почти не было ветра, ярко светило солнце. Honor Vladivostok Ice Run единственный в России забег по льду моря, который проходит уже седьмой год подряд. В нем приняли участие спортсмены из Приморского, Хабаровского, Камчатского и Красноярского края, Амурской, Вологодской, Воронежской, Курской, Липецкой, Магаданской, Новосибирской, Самарской, Сахалинской, Свердловской и Московской области, ЕАО, Республики Бурятия, Республики Саха, Татарстана, Санкт-Петербурга и Москвы.

Фото: Вадим ПОПОВ.

Зарегистрированы также участники из других стран, таких как Англия, Австралия, Аргентина, Испания, Республика Маврикий, Республика Корея, Япония, Франция.

Глава Приморского края Олег Кожемяко поприветствовал участников соревнований, подчеркнув, что массовый спорт все больше и больше «захватывает» приморцев, становятся популярными зимние забеги, лыжи. А в 2019 году Владивосток стал беговой столицей России. Слова напутствия произнес и мэр Владивостока.

Фото: Вадим ПОПОВ.

Затем Олег Кожемяко сделал разминку перед стартом и пробежал десятикилометровую дистанцию по льду.

Олег Кожемяко бежит вместе со спортсменами. Фото: правительство Приморского края.

Традиционно для взрослых бегунов подготовлены дистанции в 5, 10 и 21,1 километра, а самые маленькие участники смогли выбрать забеги на 500 метров или один километр. Самый длинный маршрут прошел от поселка Канал до кутовой части бухты Новик. Участники соревнований не только смогли получить заряд бодрости и положительные эмоции, но и выиграть призы.

Награждение победителей. Фото: Вадим ПОПОВ

- Отличное мероприятие, прекрасная погода, в каком-то году забег был в ненастную погоду, шел дождь со снегом. Сегодня все просто идеально, нам понравилось! – поделились своими впечатлениями Дарья и Артур, постоянные участники полумарафона.

Фото: Вадим ПОПОВ.

На площадке мероприятия всех гостей ждали также горячий чай и плов, фотозона, музыка. Безопасность на льду обеспечивали приморские спасатели. Фотокорреспонденту "КП-Владивосток" даже удалось прокатиться на багги - на нем людей развозили по точкам.

Багги, предоставленный организаторами. Фото: Вадим ПОПОВ

В одну сторону фотограф "Комсомолки" прокатился на квадроцикле со скоростью примерно 50 километров в час, а обратно на воздушной подушке, предоставленной для безопасного проведения соревнований сотрудниками МЧС.

Фото: Вадим ПОПОВ.

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