Повалил на снег, но спасла собака. На девочку-подростка из Владивостока напал неизвестный

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Вопиющий случай произошел во Владивостоке в минувшие выходные. Неизвестный, предположительно выходец из Средней Азии, напал на девочку-подростка. Как уверяет школьница, мужчина повалил ее на снег, но в это время на помощь к хозяйке пришла собака – немецкая овчарка Неро. Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» удалось пообщаться с матерью девочки, которая сама сейчас находится в стрессе после случившегося.

Все произошло в субботу, 19 февраля на проспекте Красного Знамени. Алиса О. собиралась отправиться на тренировку вместе с гордостью семьи – одной из двух немецких овчарок по имени Неро. Молодой пес, которому всего 1,4 года, готовится к очередным соревнованиям, а потому посещает специальные занятия. Перед ними рекомендуется прогуляться с животным, чем девочка и собиралась заняться.

Гуляет девочка со своей собакой не в первый раз, поэтому процедура до боли знакомая. Однако в тот злополучный день все пошло не по-привычному сценарию. Никто даже подумать не мог, что очередная прогулка с домашним любимцем средь бела дня обернется нападением на ребенка.

Алиса со своим любимцем Неро. Фото предоставлено родителями девочки.

Алиса вышла с Неро из подъезда своего дома и вместе с четвероногим другом направилась на прогулку. Ничего не предвещало беды, когда в поле зрения возник незнакомый мужчина, неожиданно появившийся из гаражей. По словам девочки, от него неприятно пахло потом, лицо было закрыто маской. По-русски парень не говорил. Поняла она это тогда, когда человек стал целенаправленно приближаться к ней, и она решила предупредить, чтобы тот не подходил – на поводке у девочки немецкая овчарка, которую стоит опасаться. Но, судя по всему, незнакомец Алису не понял. Более того, парень бросил в адрес девочки несколько фраз на непонятном ей языке, которые прозвучали весьма недружелюбным голосом. Дальнейшее развитие событий до сих пор не укладывается в голове семьи девочки и всех, кто стал причастен к жуткой истории.

Мужчина толкнул ребенка и повалил ее на землю. В этот момент Алиса почувствовала боль, так как ударилась спиной. Казалось бы, трагедии уже не избежать. Однако дрессированная овчарка свою любимую хозяйку в беде не бросила. Неро умудрился сдернуть с себя намордник и вцепился в руку обидчику. Укус стал неожиданностью для нападавшего. Он высвободился из уже разорванной куртки, бросив ее на землю, и убежал в неизвестном направлении.

Дрессированная немецкая овчарка Неро. Фото предоставлено родителями девочки.

О том, что случилось, девочка рассказала только на следующий день – сказывается стрессовое состояние ребенка. Однако ее мама Наталья О., заподозрила неладное сразу, как ребенок и собака вернулись с тренировки, но донимать ребенка не стала.

Уже на следующий день Наталья рассказала страшную историю в общедомовом чате, куда обратилась с просьбой о помощи. Женщина просила записи с видеокамер, чтобы восстановить хронологию событий. Жильцы близлежащих домов ужаснулись, но помогли Наталье. Там же ей посоветовали в срочном порядке обратиться в полицию и составить заявление.

Корреспонденту «Комсомолки» Наталья рассказала о том, что писать заявление с дочерью пойдет ее муж – отец девочки. Сама Алиса в шоке, как и вся ее семья. Даже дрессированный пес Неро как-то изменился с того дня, стал сам не свой. Родители 15-летней школьницы рассказали, что неподалеку от их района находятся две стройки. Не исключено, что нападавший работает на одной из них. К тому же, по их словам, это не первое нападение в этом месте. Когда-то жертвой злоумышленника точно также едва не стала другая девочка, но незнакомца успел спугнуть сосед.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» продолжит следить за развитием событий. В этой истории еще предстоит разобраться полицейским. Жильцы соседних домов, просматривая камеры, пока не увидели момент нападения, поэтому некоторые усомнились в правдивости слов ребенка.

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