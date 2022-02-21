В Приморье готовы развернуть 14 пунктов временного размещения для беженцев ДНР и ЛНР

Пункты развернут в санаториях и общежитиях Фото: Сергей БАЛАНОВ

Конфликт на Донбассе набирает обороты. Власти Приморья предложили свою помощь людям из ДНР и ЛНР. Мирных жителей эвакуируют из региона в Россию. Краевое правительство подготовило к развертыванию 14 пунктов временного размещения.

В разных районах пункты оборудуют на базе санаториев, баз отдыха и общежитий. Пока о прибытии беженцев информации не поступало, уточнил пресс-секретарь губернатора Макар Руденчик.

- Правительство края уже приняло меры к их приему, - уточнили в пресс-службе.

В Ростовской области уже принимают тысячи беженцев, в связи с этим объявили режим ЧС. Власти Якутии, ЕАО и Амурской области рассказали о готовности поддержать людей в трудной жизненной ситуации. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн сообщил, что для жителей ДНР и ЛНР подготовят шесть пунктов временного размещения и постараются решить проблему трудоустройства людей на новом месте. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что регион разместит не менее полутора тысяч беженцев.

Напомним, что в 2014 году Приморье также помогало беженцам из республик во время военного конфликта.

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