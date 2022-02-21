Курс на весну: новая февральская неделя порадует приморцев плюсовыми температурами

По словам метеорологов, снегопады не будут беспокоить жителей. Фото: Мария АНАНОВА

После теплых выходных, во время которых многие приморцы гуляли на улице, новые рабочие дни встретят жителей края небольшим снегопадом. По информации синоптиков Приморья, во второй половине недели температура воздуха начнет повышаться и будет близка к весенним значениям.

Как рассказал глава Примгидромета Борис Кубай, через 2-3 дня погода в регионе возьмет курс на весну.

- С начала второй декады февраля высотная фронтальная зона стала перемещаться с севера на юг, прошла со снегом над Приморским краем и оказалась над Японским морем. Она принесла с собой холодную арктическую воздушную массу и создала благоприятные условия для зарождения и развития над акваторией моря мощных циклонов, которые своей циркуляцией нагнетали с севера на юг все новые порции холода.

По словам синоптика, один из таких циклонов в понедельник, 21 февраля, направился к южным Курильским островам. Он будет уходить на восток и заберет с собой остатки арктического холода.

Со среды, то есть с 23 февраля, в Приморье начнут поступать теплые воздушные массы. Поэтому в праздничный день температура воздуха может достигнуть отметки -12°С, а в пятницу, 25 февраля, -5°С.

- Что же касается небольших снегопадов, которые могут наблюдаться на территории Приморья в результате прохождения малоактивных атмосферных фронтов, то особого беспокойства они вызвать не должны.

Более подробно о погоде на этой рабочей неделе рассказали специалисты портала «Примпогода».

В понедельник и вторник, 21 и 22 февраля, в некоторых районах Приморья ожидается небольшой снегопад. Ночью морозы окрепнут до -19…-25°С, в горных районах при прояснении столбики термометров покажут -30°С, а на побережье до -10…-17°С. Максимальная температура достигнет -4…-13°С.

В среду, 23 февраля, холод сместится на восток. Существенные осадки не ожидаются, но ночь будет такой же холодной, как и предыдущие. А вот днем потеплеет до -2…-8°С, на юге температура может подняться до +3°С.

С середины недели в край придет теплый воздух. Ночные морозы ослабнут, а днем погода будет напоминать весеннюю. На большей части Приморья температура воздуха достигнет положительных значений, лишь на севере останутся минусовые отметки.

Во Владивосток на этой неделе осадки не ожидаются, первые три дня столбики термометров будут показывать -12…-15°С.

В понедельник и вторник, 21 и 22 февраля температура достигнет -7…-10°С, а днем 23 числа потеплеет до -2…-5°С.

Во второй половине недели погода порадует жителей и гостей приморской столицы теплом. Ночью будет небольшой мороз, а днем температура повысится от 0 до +4°С.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.