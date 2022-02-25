Биолог из Владивостока получила президентскую премию в 5 миллионов рублей за раствор для "биохакинга" растений

Сейчас у девушки около 50 публикаций в научных журналах. Фото: Юлия Ткачук

Жительница Владивостока Александра Дубровина вошла в тройку молодых ученых (до 35 лет), которые получили премию президента России. Эта награда вручается за открытия в области науки уже четырнадцатый год, и с 2008 ее размер увеличился с 2,5 миллионов рублей до пяти. Одаренный специалист постаралась как можно более понятно объяснить корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», какую пользу принесет миру ее открытие, и чем она занимается в стенах лаборатории биотехнологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.

Девушку номинировали на престижную премию за развитие новых подходов для индукции РНК-интерференции (рибонуклеиновая кислота) и направленной регуляции работы генов растений. Это новое направление как в мировой науке, так и в нашей стране. Девушке и ее коллегам удалось подобрать условия, в которых молекулы РНК проникают в растения и изменяют его свойства в желаемом направлении. Немаловажно, что ученая смогла быстро получить интересные результаты и опубликовать их в достойных международных изданиях. Александра уверена, что ее разработка поможет перейти к высокопродуктивному и экологически чистому сельскому хозяйству, а также к созданию более качественных продуктов питания.

- Я улетала на награждение в Москву. Это был интересный опыт. Мне удалось увидеть, как происходит процесс дискуссии и принятия важнейших решений в области науки и образования. Конечно, приятно было услышать поздравление от президента нашей страны. Это, и общественное признание в целом, очень вдохновляет на дальнейшую активную работу. Нас с коллегами также пригласили для доклада о своей научной работе в Президиум РАН, что также очень важно и вдохновляет, - рассказала Александра Дубровина.

Одно из самых интересных направлений работы биолога – разработка новых экологически чистых и безопасных подходов для изменения различных свойств растений без модификации их генома. Главная цель – создать или улучшить желаемые качества, воздействуя на работу «родных» генов извне, не изменяя структуру ДНК. Суть в том, чтобы улучшить свойства растений, меняя активность генов в нужном направлении лишь с помощью их внешней обработки.

- Мы используем водные растворы двухцепочечных РНК и опрыскиваем ими поверхность листьев или наносим раствор с помощью кисточек. При этом мы берем молекулы РНК, нацеленные на работу конкретного гена растения. Таким образом, если в определенный момент времени вызвать подавление экспрессии целевых генов, активная работа которых препятствует росту или синтезу ценных веществ, то возможно улучшить характеристики растений и повысить их продуктивность.

Кроме этого, Александра изучает природные механизмы, которые позволяют растению защититься от стрессовых условий окружающей среды (холод, жара, засуха, и т.п.).

- Мне еще с детства нравилась биология, всегда было интересно учиться, узнавать новое, делать маленькие открытия и передавать свои знания другим. Еще любила бывать на природе и на даче и разглядывать растения. Просто шла по зову своего сердца и своей природы.

Девушка отметила, что наука на Дальнем Востоке – это непросто, но и не слишком сложно. Есть свои плюсы и свои минусы. Если бы удалось сделать доставку реактивов и оборудования более быстрой в регион, улучшить логистику, это бы очень сильно продвинуло научную работу. Еще необходимо сокращать оторванность от научного сообщества, которое в основном сконцентрировано в центральной части России и Новосибирске, нашим ученым не хватает общения по науке в своей области. Плюсы – это местная уникальная флора и фауна с огромным потенциалом в плане разнообразия и полезных свойств, невероятная красота природы на Дальнем Востоке.

- Думаю, что можно ожидать от науки в целом разработки новых безопасных и экологически чистых способов улучшать устойчивость и урожайность растений без использования ГМО, пестицидов, гербицидов, и тому подобное. Производство безопасной и экологически чистой продукции растениеводства с отличными вкусовыми качествами могло бы стать уникальной особенностью нашей страны, поддержать здоровье населения и зарабатывать на этом, дополнительно реализуя такие товары в другие страны.

Сейчас основная цель Александры и ее команды – применение разработанного метода на важных сельскохозяйственных культурах. Когда будут получены результаты, сложно сказать, так как на данный момент грант Российского научного фонда подходит к завершению, необходимо отчитаться и писать новую заявку на продолжение исследований.

Публикации в научных журналах – это основной показатель, по которому измеряется результативность работы лаборатории, и ученых в целом. Сейчас у девушки около 50 публикаций, включая те, в которых она соавтор и участник в их реализации. Все публикации любимые, но самые дорогие сердцу те, которые она планировала и писала самостоятельно.

В 2008 году Александра стала победительницей конкурса медалей Российской академии наук с премиями для студентов высших учебных заведений России. В 2013 одержала победу в конкурсе «Для женщин в науке» L'Oreal. В 2015 получила премию имени академика ВАСХНИЛ Б.А. Неунылова (по направлению «физико-химическая биология») за цикл работ «Изучение механизмов устойчивости к стрессам и старения у растений с помощью молекулярно-биологических методов»).

В свободное время девушка любит проводить время со своей семьей, ходить в походы на природу, трудиться на своей даче и читать. Молодым ученым она советует работать с энтузиазмом и прежде всего ради каких-то высших целей, например, ради развития науки и процветания общества, а материальный достаток приложится.

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