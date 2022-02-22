На кулинарной битве во Владивостоке девушки приготовили блюдо, которое покорит любого мужчину

Вы сможете найти и сохранить все эти изысканные, но в то же время простые рецепты в нашем Инстаграме Фото: Вадим ПОПОВ

Водоворот вкусов, танец ароматов и специй – все это кулинарная битва, которую устроила «Комсомольская правда – Владивосток» среди прекрасных девушек. Три очаровательные жительницы города у моря в преддверии 23-го февраля собрались, чтобы выяснить, чей завтрак окажется лучшим из лучших. Однако участниц ждал сюрприз, для них тоже приготовили кое-что интересное.

Стоит отметить, что несмотря на дух соревнования, конкурсантки делились друг с другом ингредиентами. Фото: Вадим ПОПОВ

Зарифа Алиева, Елена Ерошкина и Наталья Галат очень хорошо владеют тонкостями кулинарного искусства, у каждой в запасе свои оригинальные подходы к «магии готовки». Девушки были готовы показать свое мастерство на кухонном баттле. Основным условием к блюду было наличие в нем яиц и морепродуктов. В течение часа конкурсанткам нужно было сотворить кулинарный шедевр из продуктов, которые были предоставлены партнерами данного мероприятия. Стоит отметить, что несмотря на дух соревнования, участницы делились друг с другом ингредиентами, которые сами выбрали для своих блюд, и кулинарная битва скорее превратилась в дружескую встречу. А кухня Soul Kitchen добавила атмосферы в наш нешуточный кулинарный баттл. Но конкурсанток ждал сюрприз – на одной кухне с ними готовит операционный шеф, бренд-шеф сети Coffee Machine, амбассадор и бренд-шеф и совладелец сети Yay Thai – Илья Степанов.

Кулинарная битва превратилась в кулинарную дружескую встречу Фото: Вадим ПОПОВ

Однако в разгар «аппетитного» поединка шеф-повар удивил девушек «кулинарной выходкой» и приготовил для них вместе с остальными членами жюри (для которых участие в процессе тоже оказалось неожиданным) специальное блюдо вне конкурса. А ингредиенты для блюда шефа подобрали Зарифа, Елена и Наталья. Этим кулинарным изыском бренд-шеф и команда жюри угостили девушек-конкурсанток по окончанию баттла.

Команда жюри тоже приняла участие в баттле Фото: Вадим ПОПОВ

Команда жюри это профессионалы своего дела: шеф-повар Илья Степанов, фуд-блогер Владимир Бондар и руководитель направления по интернет рекламе медиагруппы «Комсомольская Правда – Владивосток» Елена Клименко. Самые главные критерии оценки - это вкус и красота блюда. Были шуточные отметки: «Вкусно», «Очень вкусно», «Возьму себе рецепт», «Да, я такое люблю» и так далее.

Команда жюри это профессионалы своего дела Фото: Вадим ПОПОВ

Мы готовы поделиться рецептом сюрприза от шефа.

Итак, блюдо от бренд-шефа Ильи Степанова

Яйцо бенедикт с гребешками:

для этого блюда нужно:

-толстый ломтик хлеба на ваш вкус

-яйца

-гребешок

-салат зеленый (либо по вкусу)

-сливочное масло

-соль, перец

Хлеб обжариваем до румяной корочки, на него выкладываем жареный гребешок и микс салата. Поверх кладем яйца пашот. Мастерство шеф-повара плюс качество яиц «Птицефабрики Уссурийская» равно хорошо приготовленное яйцо пашот. Блюдо поливаем голландским соусом. Перед подачей посыпаем дробленым черным перцем.

Для гребешка:

Чтобы приготовить вкусно гребешок, нужно знать всего лишь один принцип – не готовить долго. Достаточно хорошенько разогреть на сковороде сливочное масло и положить обсушенный гребешок на него. Жарим до появления карамельной корочки снизу кромки, не мешаем его и не трогаем. Затем переворачиваем и солим. Сразу же выключаем печку и даем гребешку «дойти» в течении одной минуты. Готово!

Для голландского соуса:

На водяной бане завариваем при помощи венчика яичный желток до бела и тонкой струйкой вливаем растопленное сливочное масло, постоянно помешивая. Должна получиться эмульсия густого характера. Для усиления вкуса можно добавить немного соли и винного уксуса. Соус должен получиться густым.

Процесс приготовления блюда от бренд-шефа Фото: Вадим ПОПОВ

Девушки попробовали блюдо от бренд-шефа Фото: Вадим ПОПОВ

Участники и гости мероприятия были в восторге от такого необычного кулинарного решения. К тому же, приятным бонусом является тот факт, что в этом блюде яйца, предоставленные «Птицефабрика Уссурийская», диетические, потому что от производства до прилавка проходит всего один либо два дня. Отметим, что компания почти пятьдесят лет производит широкий ассортимент куриного яйца всех категорий и куриного мяса.

Яйца от компании «Птицефабрика Уссурийская», Фото: Вадим ПОПОВ

Конечно же залог хороших блюд заключается не только в мастерстве, настрое, свежих продуктах, но и хорошей посуде и декоре блюд. Удобную и качественную посуду для конкурса предоставил супермаркет «Зеленый остров». Например, сковорода фирмы «Moulin Villa» идеально подошла для авторских соусов от шефа. Ведь супермаркет «Зеленый остров» предлагает своему покупателю широкий выбор посуды для приготовления пищи и сервировки, как для профессионалов, так и для любителей.

Приятно, когда каждое утро начинается красиво. Вкусная еда становится еще вкуснее, если она Красиво Подана. Текстиль, предметы интерьера и декора - все нужные товары можно приобрести в одном месте в каждом из девять магазинов «Зеленый остров» открытых в Приморье на сегодняшний день. Не мало важно отметить, что товары порадуют покупателей доступными ценами. Участники поединка на практике оценили удобство использования, качество посуды для приготовления предоставленной нашим партнером.

Посуда от супермаркета "Зеленый остров" Фото: Вадим ПОПОВ

И вот, пришло время показать кулинарные шедевры! Елена Ерошкина – визажист, сторонник здорового образа жизни, повар четвертого разряда приготовила фантастические драники, которые по достоинству оценил фуд-обозреватель Владимир Бондар. А также приготовила закуски из обжаренного краба и гребешка, украшенные красной икрой.

Фантастические драники от Елены Ерошкиной Фото: Вадим ПОПОВ

Зарифа Алиева – кондитер полезных десертов удивила выбором блюда, она приготовила шакшуку. Также очаровала жюри тостом с соусом песто, на подушке из шпината с луком, чесноком, скрамблом из яйца, сыром страчателла и жареными креветками.

Тост с креветкой и соусом песто от Зарифы Алиевой Фото: Вадим ПОПОВ

Галат Наталья – повар-кондитер, международный консультант по кондитерскому искусству покорила состав жюри волованом с морепродуктами под соусом бешамель. Этот завтрак не смог оставить никого равнодушным и принес девушке победу.

Волован с морепродуктами от Натальи Галат Фото: Вадим ПОПОВ

Победительница использовала продукты фирмы «Рыбное море». Именно у них можно найти морские деликатесы на любой, даже самый избалованный вкус, которые можно купить и оптом, и в розницу. Рыба и морепродукты от компании «Рыбное море» соединили в себе вкус, качество и красоту. Покупателям предлагают качественные, удобно упакованные полуфабрикаты из морепродуктов: гребешок, стейки из лосося в вакуумной упаковке, медальоны из тунца в вакуумной упаковке, филе селедки выделка «бабочка» – полностью очищена от костей и удобно расфасована в брикет, молоки расфасованы по брикетам в удобные вакуумные упаковки. Также, в ассортименте есть: креветка, краб Камчатский, гребешок, рыба (семга, форель, филе тунца), красная икра, икра щуки, щучий фарш и многое другое.

Морепродукты от компании «Рыбное море». Фото: Вадим ПОПОВ

В конце мероприятия участниц наградили подарками от партнеров, девушки отметили, что за все время кулинарной битвы на кухне была приятная, дружелюбная атмосфера, и они зарядились позитивными эмоциями. Вы сможете найти и сохранить все эти изысканные, но в то же время простые рецепты в нашем Инстаграме.