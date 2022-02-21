«Уехал без обратного билета»: видный общественник и политик покинул Владивосток

Кирилл Батанов. Фото:rostvl.ru

Видный приморский общественник и политик, экс-председатель приморского отделения «Партии Роста» Кирилл Батанов покинул Приморье и перебрался в Санкт-Петербург. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«И да. Я уехал в Санкт-Петербург без обратного билета. Пока так...», - написал Батанов.

Свою общественно-политическую деятельность Батанов начал в качестве помощника на тот момент депутата Госдумы, экс-мэра Владивостока Виктора Черепкова. После этого вступил в партию «Единая Россия», членом которой являлся более 10 лет. В июле 2018 года во время относительно недолгого мэрства Виталия Веркеенко возглавил в городской администрации новое управление по поддержке гражданских инициатив, плотно занимался вопросами развития территориального самоуправления.

После отставки Веркеенко и ухода из городской администрации вступил в Партию Роста и возглавил приморское отделение партии. Пытался избраться депутатом Думы Владивостока и в Законодательное собрание Приморского края, но не смог преодолеть подписной фильтр. После голосования за поправки в Конституцию прославился на всю страну, благодаря зафиксированному им на видео факту «голосования на багажнике», из-за чего его даже вызывали на заседание ЦИК РФ.