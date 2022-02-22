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Владивосток22 февраля 2022 0:20

Большой разговор с Сенатором

Людмила Талабаева провела рабочую встречу с коллективом Группы компаний «Владкристалл»
Ирина ЛУЦКОВСКАЯ
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Сенатор Людмила Талабаева осматривает новый офисный Центр Группы компаний «Владкристалл».

Сенатор Людмила Талабаева осматривает новый офисный Центр Группы компаний «Владкристалл».

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева в ходе своей региональной недели провела рабочую встречу с коллективом Группы компаний «Владкристалл».

Людмила Заумовна до избрания в Верхнюю палату Российского парламента работала на предприятиях рыбохозяйственного комплекса, ее трудовой путь был связан с деятельностью коллектива ГК «Владкристалл».

Коллектив ГК «Владкристалл» с сенатором Людмилой Талабаевой.

Коллектив ГК «Владкристалл» с сенатором Людмилой Талабаевой.

Сейчас Сенатор как член рабочей группы Совета Федерации по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, продолжает взаимодействие с рыбаками и транспортниками, но уже на почве внесения изменений в законодательство.

В ходе встречи Людмила Талабаева осмотрела новый офисный Центр Группы компаний «Владкристалл», на местах пообщалась с сотрудниками и ответила на все их вопросы, заданные в режиме пресс-конференции.

Руководитель ГК «Владкристалл» Ольга Булкова озвучивает проблемы отрасли.

Руководитель ГК «Владкристалл» Ольга Булкова озвучивает проблемы отрасли.

В диалоге с законодателем поднимались проблемы государственной поддержки строительства транспортного рефрижераторного флота, транспортной безопасности судов, подготовки кадров для кораблестроения, закрепления выпускников ВУЗов Приморского края в родном регионе, наращивания материально-технической базы Высшей школы, особенно касающейся факультетов, на которых обучаются будущие корабелы.

Большой пакет вопросов коллектив Группы посвятил теме второго этапа механизма инвестиционных квот.

– Вопросы к законопроекту о втором этапе инвестквот возникли и у меня, и у некоторых моих коллег в Совете Федерации. Мы откровенно говорим о том, что до запуска второго этапа инвестквот необходимо провести глубокий анализ результатов первого этапа. У нас нет комплексной картины того, что мы получили в итоге. Когда мы поймем, как провести второй этап таким образом, чтобы и бизнес не страдал, и государство было в плюсе, тогда и нужно принимать этот законопроект, – заявила Людмила Талабаева в разговоре с сотрудниками ГК «Владкристалл».

Конференц-зал ГК «Владкристалл».

Конференц-зал ГК «Владкристалл».

Руководитель Группы компаний Ольга Булкова, в свою очередь, отметила, что при втором этапе изменений необходимо не забывать о поддержке прибрежного промысла, несущего значительную социальную нагрузку в поселках на побережье, в том числе, на севере Хабаровского края, где ГК занимается рыбохозяйственной деятельностью.

В заключении сенатор подчеркнула, что для государства важны эффективная деятельность и развитие таких предприятий, как Группа компаний «Владкристалл», поэтому Верхней палате Российского парламента необходимо прямое общение с молодежью, профессурой, капитанами, специалистами по безопасности мореплавания, экономистами, бухгалтерами, юристами и руководителями.

Руководитель ГК «Владкристалл» Ольга Булкова.

Руководитель ГК «Владкристалл» Ольга Булкова.

Производственники также считают, что между высшей законодательной властью и отраслевым сообществом всегда должен быть постоянный диалог, но не по принципу «поговорили и разошлись», а именно для решения вопросов, которых возникает немало.

Офлайн-канал связи между коллективом Группы и федеральным законодателем показал, что стороны готовы делить ответственность за отрасль вместе. Людмила Талабаева возьмет под личный контроль рассмотрение и решение всех поступивших вопросов.

Подробнее в видеоматериале, подготовленном пресс-службой ГК «Владкристалл».

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