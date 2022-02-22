Большой разговор с Сенатором

Сенатор Людмила Талабаева осматривает новый офисный Центр Группы компаний «Владкристалл».

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева в ходе своей региональной недели провела рабочую встречу с коллективом Группы компаний «Владкристалл».

Людмила Заумовна до избрания в Верхнюю палату Российского парламента работала на предприятиях рыбохозяйственного комплекса, ее трудовой путь был связан с деятельностью коллектива ГК «Владкристалл».

Коллектив ГК «Владкристалл» с сенатором Людмилой Талабаевой.

Сейчас Сенатор как член рабочей группы Совета Федерации по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, продолжает взаимодействие с рыбаками и транспортниками, но уже на почве внесения изменений в законодательство.

В ходе встречи Людмила Талабаева осмотрела новый офисный Центр Группы компаний «Владкристалл», на местах пообщалась с сотрудниками и ответила на все их вопросы, заданные в режиме пресс-конференции.

Руководитель ГК «Владкристалл» Ольга Булкова озвучивает проблемы отрасли.

В диалоге с законодателем поднимались проблемы государственной поддержки строительства транспортного рефрижераторного флота, транспортной безопасности судов, подготовки кадров для кораблестроения, закрепления выпускников ВУЗов Приморского края в родном регионе, наращивания материально-технической базы Высшей школы, особенно касающейся факультетов, на которых обучаются будущие корабелы.

Большой пакет вопросов коллектив Группы посвятил теме второго этапа механизма инвестиционных квот.

– Вопросы к законопроекту о втором этапе инвестквот возникли и у меня, и у некоторых моих коллег в Совете Федерации. Мы откровенно говорим о том, что до запуска второго этапа инвестквот необходимо провести глубокий анализ результатов первого этапа. У нас нет комплексной картины того, что мы получили в итоге. Когда мы поймем, как провести второй этап таким образом, чтобы и бизнес не страдал, и государство было в плюсе, тогда и нужно принимать этот законопроект, – заявила Людмила Талабаева в разговоре с сотрудниками ГК «Владкристалл».

Конференц-зал ГК «Владкристалл».

Руководитель Группы компаний Ольга Булкова, в свою очередь, отметила, что при втором этапе изменений необходимо не забывать о поддержке прибрежного промысла, несущего значительную социальную нагрузку в поселках на побережье, в том числе, на севере Хабаровского края, где ГК занимается рыбохозяйственной деятельностью.

В заключении сенатор подчеркнула, что для государства важны эффективная деятельность и развитие таких предприятий, как Группа компаний «Владкристалл», поэтому Верхней палате Российского парламента необходимо прямое общение с молодежью, профессурой, капитанами, специалистами по безопасности мореплавания, экономистами, бухгалтерами, юристами и руководителями.

Руководитель ГК «Владкристалл» Ольга Булкова.

Производственники также считают, что между высшей законодательной властью и отраслевым сообществом всегда должен быть постоянный диалог, но не по принципу «поговорили и разошлись», а именно для решения вопросов, которых возникает немало.

Офлайн-канал связи между коллективом Группы и федеральным законодателем показал, что стороны готовы делить ответственность за отрасль вместе. Людмила Талабаева возьмет под личный контроль рассмотрение и решение всех поступивших вопросов.

Подробнее в видеоматериале, подготовленном пресс-службой ГК «Владкристалл».

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