«Отжали» 2 миллиона рублей и Porsсhe. Во Владивостоке липовые сотрудники ФСБ напали на офис фирмы

Директор кадастровой фирмы отдал налетчикам из «ФСБ» миллионы рублей и Porshe Cayenne Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий спектакль с оружием фальшивыми удостоверениями ФСБ и прокуратуры, а также подставными понятыми, разыграли преступники в центре Владивостока. В офис компании по оказанию кадастровых услуг ворвался «спецназ» с оружием, а фальшивые оперативники заставили директора переписать на них личное имущество и отдать крупную сумму.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток» из источника в силовых структурах, дерзкий налет случился 18 февраля на улице Арсеньева, где располагается один из филиалов фирмы по оказанию кадастровых услуг.

Преступники проявили оригинальность и устроили настоящую постановку: в помещение ворвались мужчины с оружием и стали кричать, что «работает спецназ ФСБ и прокуратура». Главный из них сообщил, что все проходит в рамках оперативных мероприятий. Директору и сотрудникам предприятия приказали лечь на пол, после чего к работе приступили «опера спецслужб». Всего в офис нагрянули пять человек – двое подставных понятых, а остальные – якобы силовики.

Вместе с нагрянувшими с обыском была и соучредитель данной компании, заявившая, что давно работает тайным агентом спецслужб. Женщина пояснила, что все это время собирала на директора фирмы компромат и направляла информацию о его «темных делишках» в силовые ведомства.

Лидер «силовиков» показал руководителю какое-то постановление и заверил, что информации хватит, чтобы его посадить. Чтобы избежать уголовной ответственности директору предложили решить проблему на месте. Перепуганный мужчина согласился на все условия визитеров, которые озвучили свой сценарий.

Первым делом незваные гости настояли на переписи недвижимости и Porsсhe Cayenne. Богатство должно было перейти к соучредителю, той самой, что так жестко подставила директора. Пострадавшего вынудили написать фиктивную расписку о якобы полученных от нее 12 миллионах рублей за его квартиру в элитном жилом комплексе в пригороде и парковочное место. Оформить договор купли-продажи на дорогое авто не получилось, так как его владелец не взял с собой ПТС.

После этого налетчики убедили перепуганного оппонента поехать в МФЦ, где и должна была закончиться сделка. Липовые понятые покинули помещение, а трое других «силовиков» сели с потерпевшим в его Cayenne и уехали в центр госуслуг. Однако быстрое переоформление недвижимости им не удалось. В МФЦ запросили необходимые документы на квартиру и другое имущество, которых по понятным причинам у руководителя не было с собой, ведь он попросту пришел в этот день на работу.

Преступники пообещали закончить с оформлением позже, когда все документы будут на руках. После неудачной попытки липовые сотрудники ФСБ потребовали у руководителя фирмы деньги, для этого вся компания направилась в другой офис, где руководитель хранил наличные. Там пострадавший выдал им два миллиона рублей, после чего налетчики обещали вернуться и закончить сделку по передаче его недвижимости. Затем они скрылись на его авто, а шокированный пострадавший обратился в полицию.

Оперативники начали поиски нападавших, на их след удалось выйти довольно быстро. Вскоре организатора дерзкого налета и его подельницу, выдававшую себя за «агента ФСБ», задержали. У них нашли похищенные деньги, удостоверения сотрудников силовых структур и автомобиль директора. Поиски других соучастников нападения на офис кадастровой фирмы продолжаются.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.