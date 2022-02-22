«Дайвинг стал для меня наркотиком». В Приморье стартовали восьмые «Международные подводные игры»

Аналогов этого чемпионата не существует не только в России, но и в других странах Фото: Вадим ПОПОВ

Во Владивостоке в районе акватории яхт-клуба «Семь футов» стартовал первый этап уникальнейших соревнований – «Международных подводных игр». В столице Дальнего Востока это мероприятие проходит уже восьмой раз. Аналогов такого чемпионата не существует не только в России, но и в других странах. Это единственный в мире турнир по дайвингу в дисциплине подледное ориентирование.

Соревнования прошли в районе акватории яхт-клуба «Семь футов» Фото: Вадим ПОПОВ

Уникальность этих соревнований заключается в том, что здесь нужна не только физическая, но, что самое главное, психологическая подготовка. Дайвинг сам по себе связан с агрессивной средой, а уж когда ты погружаешься, а над тобой нависает толстый слой льда, то это заставляет тебя понервничать. Но спортсмены знают, на что они идут. Многие, попробовав такой экстремальный вид погружения, уже не могут остановиться, в них играет интерес и азарт. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» нырять не стал, но пообщался с бесстрашными участниками.

– В подледных играх я участвую первый раз, как новичок. Но в этом году будет семь лет, как я ныряю под лед. Первый раз было страшно, а потом дайвинг стал для меня наркотиком. Без разницы какое время года на дворе, хочется погрузиться под воду, – рассказал Антон Хоменко.

Лучшие дайверы не только нашей страны, но и из-за рубежа приезжают бросить себе вызов, погрузиться под лед и достойно пройти это испытание под водой, где видимость лишь на расстоянии вытянутой руки, а температура, как в Заполярье. С каждым годом в этих соревнованиях, казалось бы, таких суровых, участвует все больше представительниц прекрасной половины человечества и показывают потрясающие результаты.

С каждым годом в этих соревнованиях участвует все больше представительниц прекрасной половины человечества Фото: Вадим ПОПОВ

За семь лет в мероприятии приняли участие больше 180 дайверов со всего мира: Россия, Южная Корея, Япония, Китай, Египет, Италия. Среди постоянных участников – Ахмед Габр из Египта – обладатель мирового рекорда по погружению на 332 метра. Нам удалось пообщаться с этим удивительным человеком:

Среди постоянных участников - Ахмед Габр из Египта (в зеленом) - обладатель мирового рекорда по погружению на 332 метра Фото: Вадим ПОПОВ

– Для меня это не просто спорт, это стиль жизни. Думаю, это такое приложение к моему прошлому, так как когда-то мне довелось служить в вооруженных силах. Я шел к своему рекорду шесть лет. Не испугался погрузиться больше, чем на 300 метров, так что российский мороз меня не пугает.

Перед торжественным открытием первого этапа соревнований с напутственной речью к участникам обратился министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и члены жюри. Оценивать мастерство спортсменов выпала честь основателю и руководителю школы дайвинга «Пилигрим» Александру Самойленко и руководителю дайв-центра «СВАЛ» Андрею Димитревич.

Каждому участнику выдали карту с индивидуальным заданием и присвоили порядковый номер. В карте схематически обозначен заданный маршрут. Спортсмены, используя компас, должны самостоятельно выбрать пеленги для каждого отрезка пути, еще до погружения, и записать данные в карту с заданием.

Во льду по розе ветров выпилили серии майн, в них плавают буйки, которые должны дернуть участники, но при этом не всплывать на поверхность. Рядом с каждой майной устанавливаются таблички с порядковым номером. Всем участникам нужно было пройти под водой маршрут, состоящий из трех отрезков, между окошек во льду. У всех дайверов маршруты одинаковые по протяженности, но разные по направлению.

Проходя каждый отрезок, при выполнении задания, участник должен подать сигнал маркер-буем, обозначая свое местоположение. Судья фиксирует сигналы в учетной ведомости для начисления баллов. За каждый правильно пройденный отрезок спортсмен получает один балл. Дополнительные баллы начисляются за время, затраченное на выполнение задания. Чем быстрее – тем выше шансы победить.

– Здесь нужны определенные навыки, люди четко должны понимать, что делать если произойдет ЧП. На соревновании присутствует страхующий дайвер, который будет готов в случае какой-то экстренной ситуации начать погружение, плюс все участники работают со страховочным тросом, – отметил судья Александр Самойленко.

Первой в ледяную воду опустилась девушка из Владивостока Евгения Солнцева Фото: Вадим ПОПОВ

Первой в ледяную воду опустилась девушка из Владивостока Евгения Солнцева. На вопрос, зачем же ей все это, она со смехом ответила, что и сама не знает, видимо, хочется острых ощущений. Забавно, что и в прошлом году именно ей повезло открыть соревнования. К сожалению, у нее возникли трудности с прохождением этапа, дайвер запуталась в страховочном тросе и вынырнула в одной из майн, похожая история произошла и в прошлом году. Но многие попадают в такие ситуации, как-никак, это экстремальный вид спорта.

Гостей мероприятия развлекал талисман турнира - очаровательный тюлень в полосатом шарфике Фото: Вадим ПОПОВ

А пока остальные конкурсанты готовились к погружению, их и гостей мероприятия развлекал талисман турнира – очаровательный тюлень в полосатом шарфике. А где-то недалеко от берега, на ледяных кубиках, восседал один из устоявшихся символов конкурса – «водолаз Петрович», с которым можно было сфотографироваться и шепнуть на ушко свой секрет или желание, если захочется, конечно. 23 февраля состоится второй этап соревнований среди профессионалов, а пока жюри предстоит посчитать баллы новичков и принять решение, кто же оказался лучшим из лучших и покорил ледяную стихию на «отлично».

«Водолаз Петрович» Фото: Вадим ПОПОВ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.