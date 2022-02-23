В призывном пункте и с песнями отметили владивостокцы День защитника Отечества

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

День защитника Отечества в этом году прошел не так насыщенно, как было до пандемии. Однако для жителей Владивостока все же подготовили мероприятия, на этот раз основные действия прошли в Минном городке. Организаторы подготовили площадку для выступления коллективов, которые пели военные песни, а также различные площадки.

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

В парке подготовили «призывной пункт». Вообще, любой желающий мог прийти на эту станцию, но в основном это были дети. После регистрации им выдавали маршрутные листы, на которых были отмечены основные точки с испытаниями. Гости должны были пройти полосу препятствия, метание гранат, ориентирование и посетить тир, а после им выдавали диплом об участии. Такж желающие могли посоревноваться в разборке и сборке автомата Калашникова на время и надевании противогаза.

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Все желающие могли посетить полевую кухню, здесь гостями предлагали солдатскую кашу.

Также в Мингородке были представлены тематические фотозоны, работала площадка «Призывной пункт», прошли показательные выступления и историческая реконструкция от федерации джигитовки и конного спорта, показательные выступления от кинологической группы Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

Празднование Дня защитника Отечества во Владивостоке. Фото: Вадим ПОПОВ

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