Прием в первые классы в Приморье 2022: когда и куда подавать заявления

Скоро родители начнут подавать заявления для зачисления детей в первые классы.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Первое сентября станет важным днем для будущих первоклашек, ведь с этого момента начнется новый этап в их жизни – школьная пора. Скоро родители начнут подавать заявления для зачисления детей в первые классы. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает об особенностях приема в первые классы в Приморье в 2022 году: какие нужно предоставить документы, с какого возраста ребенок может пойти в первый класс, какие есть способы подачи заявлений. Также отвечаем на вопрос об обучении для детей с ограниченными возможностями здоровья.
В КАКОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОЙТИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС?
Первоклассником может стать ребенок в возрасте от шести лет и шести месяцев до восьми лет. Если по каким-то причинам он не попадает в эту возрастную категорию, школа может сделать исключение. Такие вопросы обсуждаются в отдельном порядке.
При желании записать ребенка в школу раньше положенного возраста необходимо согласие учредителя образовательной организации. Для приема одаренных детей в учебное заведение не предусмотрены вступительные задания.
КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Только родители или законные представители ребенка могут записать его в школу. Другие родственники при необходимости могут донести недостающие документы, но заполнять заявление не имеют права.
КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ
Для зачисления ребенка в учебное заведение необходимо предоставить:
- паспорт родителя или опекуна, либо другой документ, подтверждающий личность (например, временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта);
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий место прописки ребенка на закрепленной за школой территории.
Первоклассником может стать ребенок в возрасте от 6,5 до 8 лет.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
Министерство образования Приморского края информирует о том, что прием детей в первые классы проходит в два этапа.
С 1 апреля по 30 июня заявления с полным пакетом документов подают родители или законные представители детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории.
Преимущества при приеме в первые классы имеют:
- дети сотрудников полиции;
- дети, находящиеся на иждивении сотрудников полиции;
- дети сотрудников полиции, в том числе погибших вследствие увечий или иных заболеваний, полученных в период службы;
- дети специалистов, уволенных из полиции по состоянию здоровья либо умерших от заболеваний в течение года после оставления службы;
- дети сотрудников (в том числе умерших или погибших), имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, ФТС;
- дети сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечий или иных повреждений здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
- дети военнослужащих по месту жительства их семей;
- дети военнослужащих при изменении места службы, дети граждан, проходящих службу по контракту, а также при увольнении со службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с оргштатами — в школы, ближайшие к новому месту службы или месту жительства;
- дети прокуроров;
- дети судей;
- дети, чьи братья или сестры уже учатся в той же школе;
- дети, прописанные на закрепленной за школой территории.
Второй этап приема начинается с 6 июля 2022 года и продолжается до момента заполнения всех свободных мест в школе. В этот период можно подавать документы и в другие школы, а не только по месту прописки.
Только родители или законные представители ребенка могут записать его в школу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В Министерстве образования Приморского края рассказали, что дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей или законных представителей, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Ребенок может быть принят как в коррекционную, так и в обычную школу.
КАК ПОНЯТЬ ЗА КАКОЙ ШКОЛОЙ ЗАКРЕПЛЕНА ТЕРРИТОРИЯ
Эту информацию можно найти на сайте администрации муниципалитета или самого учебного заведения.
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