Прием в первые классы в Приморье 2022: когда и куда подавать заявления

Скоро родители начнут подавать заявления для зачисления детей в первые классы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первое сентября станет важным днем для будущих первоклашек, ведь с этого момента начнется новый этап в их жизни – школьная пора. Скоро родители начнут подавать заявления для зачисления детей в первые классы. «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывает об особенностях приема в первые классы в Приморье в 2022 году: какие нужно предоставить документы, с какого возраста ребенок может пойти в первый класс, какие есть способы подачи заявлений. Также отвечаем на вопрос об обучении для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНОК МОЖЕТ ПОЙТИ В ПЕРВЫЙ КЛАСС?

Первоклассником может стать ребенок в возрасте от шести лет и шести месяцев до восьми лет. Если по каким-то причинам он не попадает в эту возрастную категорию, школа может сделать исключение. Такие вопросы обсуждаются в отдельном порядке.

При желании записать ребенка в школу раньше положенного возраста необходимо согласие учредителя образовательной организации. Для приема одаренных детей в учебное заведение не предусмотрены вступительные задания.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Только родители или законные представители ребенка могут записать его в школу. Другие родственники при необходимости могут донести недостающие документы, но заполнять заявление не имеют права.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Для зачисления ребенка в учебное заведение необходимо предоставить:

- паспорт родителя или опекуна, либо другой документ, подтверждающий личность (например, временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта);

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий место прописки ребенка на закрепленной за школой территории.

Первоклассником может стать ребенок в возрасте от 6,5 до 8 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

Министерство образования Приморского края информирует о том, что прием детей в первые классы проходит в два этапа.

С 1 апреля по 30 июня заявления с полным пакетом документов подают родители или законные представители детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории.

Преимущества при приеме в первые классы имеют:

- дети сотрудников полиции;

- дети, находящиеся на иждивении сотрудников полиции;

- дети сотрудников полиции, в том числе погибших вследствие увечий или иных заболеваний, полученных в период службы;

- дети специалистов, уволенных из полиции по состоянию здоровья либо умерших от заболеваний в течение года после оставления службы;

- дети сотрудников (в том числе умерших или погибших), имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях ФСИН, МЧС, органах наркоконтроля, ФТС;

- дети сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечий или иных повреждений здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

- дети военнослужащих по месту жительства их семей;

- дети военнослужащих при изменении места службы, дети граждан, проходящих службу по контракту, а также при увольнении со службы по достижении предельного возраста, состоянию здоровья или в связи с оргштатами — в школы, ближайшие к новому месту службы или месту жительства;

- дети прокуроров;

- дети судей;

- дети, чьи братья или сестры уже учатся в той же школе;

- дети, прописанные на закрепленной за школой территории.

Второй этап приема начинается с 6 июля 2022 года и продолжается до момента заполнения всех свободных мест в школе. В этот период можно подавать документы и в другие школы, а не только по месту прописки.

Только родители или законные представители ребенка могут записать его в школу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В Министерстве образования Приморского края рассказали, что дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей или законных представителей, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Ребенок может быть принят как в коррекционную, так и в обычную школу.

КАК ПОНЯТЬ ЗА КАКОЙ ШКОЛОЙ ЗАКРЕПЛЕНА ТЕРРИТОРИЯ

Эту информацию можно найти на сайте администрации муниципалитета или самого учебного заведения.

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