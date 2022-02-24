Доллар стремится вверх на глазах: что творится в банках столицы Приморья

Рубль сильно упал на бирже Фото: Артем КИЛЬКИН

Скачки валюты на бирже 24 февраля заметны невооруженным взглядом. Всего за несколько последних часов доллар и евро выросли в цене. Курс доллара вырос на один рубль 79 копеек и составляет 82,95 рубля. Евро подорожал на 80 копеек, теперь его цена составляет 92,5 рубля. Эксперты связывают это со спецоперацией по демилитаризации Украины.

«КП-Владивосток» собрала информацию о курсе валют в финансовых организациях столицы Дальнего Востока. Сразу стоит отметить, что курс меняется довольно быстро.

В банках Приморья в это время минимальная цена доллара на продажу 83 рубля, максимальная 100. За валюту банк может дать людям максимум 81 рубль, минимум 77.

Банк «Приморье» Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Самая дорогая валюта во Владивостоке в «Алмазэргиэнбанк», самая низкая стоимость в «МТС Банк». Значительная разница между покупкой и продажей затронула и юань. Например, в «Газпромбанке» купить валюту можно за 83 рубля, а вот продать всего за 57.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства.

«Примсоцбанк» Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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