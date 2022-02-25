Синоптики рассказали, чем порадует погода приморцев в последние выходные февраля

В некоторых районах края температура опустится до -16°С. Фото: Алексей ФОКИН

С 23 февраля в Приморье началась настоящая весна, в том числе и во Владивостоке. В дальневосточной столице ярко светит солнце и на улице вовсю резвятся дети. Но сохранится ли такая же хорошая погода в последние зимние выходные? Об этом рассказали синоптики портала «Примпогода».

По словам специалистов, в субботнюю ночь, 26 февраля, в крае не будет осадков, а морозы немного ослабеют. Днем же в некоторых районах выпадет небольшой снег, из-за которого температура достигнет 0°С. В остальных местах погода обещает быть приятной. Столбики термометров поднимутся до +3...+9°С.

В ночь на воскресенье, 27 февраля, осадки прекратятся. В Приморье ворвутся морозы, но из-за облачности резкого похолодания не будет. Минимальная температура ночью опустится до -9...-16°С, на побережье до -2...-8°С.

Днем 27 февраля морозы будут хорошо ощущаться. Температура в крае станет ниже субботней на 3 – 5 градусов. Вечером в некоторых районах начнется небольшой снег.

Во Владивостоке в последние зимние выходные осадки не ожидаются.

Ночью и утром 26 февраля в приморской столице столбики термометров будут показывать -2...-5°С. А вот днем ожидается весенняя погода, потеплеет до +3...+6°С.

В воскресенье, 27 февраля, во Владивостоке задует ветер, а температура понизится на 2 – 3 градуса.

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