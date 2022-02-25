«Моя машина за сутки подорожала на 300 тысяч рублей»: что происходит с растаможкой иномарок в Приморье

Стоимость пошлины резко выросла Фото: Андрей РЯБЦЕВ

Волну санкций по геополитическим причинам приняла на себя Россия; ряд ограничений наложила и Япония. Приморский край ощутил изменения: компании-перевозчики иномарок рассказали о перебоях с отправкой денег и автомобилей из страны восходящего Солнца. Виной тому – рост курса валют к рублю. Для некоторых клиентов, заказавших авто, цена на них выросла довольно сильно. «Комсомольская правда – Владивосток» решила узнать напрямую у операторов, как обстоят дела. Спойлер: все не так плохо.

Никто в здравом уме сейчас не будет заказывать

Коммерческий директор офиса SBT во Владивостоке Кристина Ли уточнила, что отменен только один рейс (VCL) по «политическим» причинам. Однако это связано только с пожеланиями и мнением судовладельца – японская судовая компания срочно ищет замену.

- Пошлина на полнопошленные автомобили выросла пропорционально курсу. Все клиенты реагируют по-разному, но мы стараемся не впадать в панику и не принимать необдуманных решений. Никто в здравом уме сейчас ничего заказывать не будет – нужно переждать, подождать, как будет складываться ситуация. Основные опасения – вокруг курсов валют и возможного запрета экспорта всего из Японии.

Возможна отмена рейсов – из-за самих клиентов

Директор Priority Auto Константин Тарасов рассказал редакции, что клиенты задают вопросы, что и как сейчас происходит. Паника среди заказчиков, по его словам, больше связана с увеличением курса, которая влияет на пошлину. К примеру, автомобиль-«полторашка» (3-5 лет) вырос в цене пошлины в среднем на 30 тысяч рублей. Стоит отметить, сумма будет зависеть от нескольких показателей. В редакцию обратилась девушка, заказавшая японский автомобиль – к ее ужасу, цена за гибридную машину проходного года выросла за сутки почти на 300 тысяч рублей.

- Из последних покупок: некоторые клиенты попросили повременить с поиском автомобиля, присматриваются к ситуации. Кто-то – проплатил по завышенному курсу, чтобы не ждать чуда. Мы со своей стороны тоже не спешим что-то покупать: мы не знаем, что будет. Возможна отмена ближайших рейсов по инициативе самих клиентов. Многие не захотят рисковать. Ситуация ведь нестабильная, а пустые корабли никуда не поедут, рейсы перенесутся. Это все будет согласовываться с судовладельцами, конкретных отмен рейсов пока не было. Все пока идут по расписанию, - рассказал Константин.

Он добавил, что самая большая проблема, по его мнению, – не в задержке рейсов, а в отсутствии наличных средств. Большая часть операций проходит наличными деньгами.

Специалисты согласны в том, что прогнозы сейчас сделать невозможно. Рост пошлины напрямую зависит от курса – высокий уровень платежа на таможне сохранится и не спадет в ближайшее время.

Справка «КП»

Таможенный платеж за иномарку, ввезенную в Россию из-за рубежа, рассчитывается исходя из стоимости автомобиля, объема и мощности двигателя, его типа, возраста и статуса владельца (юридическое или физическое лицо).

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