Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток25 февраля 2022 23:50

Сотрудники Приморского океанариума сняли достойный ответ «Королю льву»

Во Владивостоке маленького пингвиненка показали сородичам, как в популярном мультфильме
Екатерина МАКСИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сотрудники океанариума повторили все кадры, учитывая тонкости кинематографа.

Сотрудники океанариума повторили все кадры, учитывая тонкости кинематографа.

Фото: принтскрин видео.

В Приморском океанариуме произошло доброе событие – птенца Гумбольдта посвятили в пингвинята. На это собрались посмотреть все взрослые пингвины, родители малыша с гордостью смотрели на своего отпрыска. Сотрудники океанариума сняли милейший ролик, в котором они полностью повторили знаменитую сцену из «Короля льва», получился достойный ответ мультфильму детства. Юной птичке-знаменитости предлагают дать имя Симба.

Специалист-орнитолог Ольга Демина - одна из главных актрис пародии. На все вопросы о том, как же получилось собрать всех птиц для съемки, в шутку отвечает, что договорилась с ними по пингвиньи. Она повторила все кадры, учитывая тонкости кинематографа.

- Данный вид находится на грани исчезновения и внесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, - отмечает девушка в своих социальных сетях.

Люди оставляют исключительно положительные комментарии под роликом, и благодарят специалистов за такое доброе видео.

- Лучшая пародия на «Короля льва», которую я когда либо видела.

- Так мило. Это лучшее, что я видел за последние годы.

- Версия с пингвинами лучше оригинала.

Живой уголок: новости и интересное