Сотрудники Приморского океанариума сняли достойный ответ «Королю льву»

Сотрудники океанариума повторили все кадры, учитывая тонкости кинематографа.
Фото: принтскрин видео.
В Приморском океанариуме произошло доброе событие – птенца Гумбольдта посвятили в пингвинята. На это собрались посмотреть все взрослые пингвины, родители малыша с гордостью смотрели на своего отпрыска. Сотрудники океанариума сняли милейший ролик, в котором они полностью повторили знаменитую сцену из «Короля льва», получился достойный ответ мультфильму детства. Юной птичке-знаменитости предлагают дать имя Симба.
Специалист-орнитолог Ольга Демина - одна из главных актрис пародии. На все вопросы о том, как же получилось собрать всех птиц для съемки, в шутку отвечает, что договорилась с ними по пингвиньи. Она повторила все кадры, учитывая тонкости кинематографа.
- Данный вид находится на грани исчезновения и внесен в Международную Красную книгу и Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, - отмечает девушка в своих социальных сетях.
Люди оставляют исключительно положительные комментарии под роликом, и благодарят специалистов за такое доброе видео.
- Лучшая пародия на «Короля льва», которую я когда либо видела.
- Так мило. Это лучшее, что я видел за последние годы.
- Версия с пингвинами лучше оригинала.