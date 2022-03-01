Жители Владивостока уехали от зимы на «Масленичном поезде»

Во Владивостоке встретили Масленицу. Фото: Екатерина ГРЕЩУК

Символичное прощание с зимой в последний день февраля прошло во Владивостоке. «Масленичный поезд» отправил жителей и гостей города на традиционные гулянья с плясками, скоморохами, и главным праздничным угощением – блинами с вареньем. Каким запомнился первый день Масленицы для приморцев, рассказывает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Масленичный поезд» «отвез» гостей в Адмиральский сквер. Фото: Екатерина ГРЕЩУК

Люди плясали, пели и водили хороводы. Фото: Екатерина ГРЕЩУК

Масленица – один из самых задорных праздников в году, празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, готовят и едят блины, ходят в гости, устраивают гулянья и жгут чучело.

Всех угощали сладким чаем и блинчиками. Фото: Екатерина ГРЕЩУК

В понедельник, 28 февраля, Владивосток начал отмечать первый день Масленицы. Праздничный поезд отправился в 17:30 от Приморской краевой филармонии (Светланская, 15) через центр города до Адмиральского сквера. Пока ряды из артистов и отдыхающих шли до «конечной станции», все успели окунуться в русскую сказку. Скоморохи, русские богатыри и красавицы в красочных, театрализованных костюмах сопровождали пассажиров поезда с различными шутками-прибаутками, масленичными обычаями и заигрышами. И, конечно, герои славянской мифологии рассказали о планах на предстоящие недельные гулянья.

И снова – песни, игры и заигрыши. Фото: Екатерина ГРЕЩУК

Гуляем всю неделю! Фото: Екатерина ГРЕЩУК

В Адмиральском сквере все полакомились долгожданным угощением – блинами с вареньем и горячим сладким чаем. А после начали водить хороводы, плясать, играть в народные игры. И все это – в традиционных народных платках да кокошниках, почти как в старые добрые времена.

Кстати говоря, праздновать-то Владивосток будет всю неделю! Вот, например, с 1 по 5 марта ежедневно с 15:00 до 16:00 в пяти скверах города будет работать масленичная почта. В Игнатьевском сквере (Океанский пр., 74), скверах Ветеранов (Вострецова, 4), Дружбы (Светланская, 147), Надибаидзе (Калинина, 230), Жариковском (Светланская, 123) сказочные герои соберут пожелания жителей и гостей города для обряда «Проводы зимы» (сожжение масленичного чучела).

В четверг, 3 марта, в 14:30 отдыхающих ждет праздничная программа, подходить к детской художественной школе № 3 (Харьковская, 36а). В субботу, 5 марта, в 14:00 – в сквер Ветеранов (Вострецова, 4).

В воскресенье, 6 марта, масленичные программы пройдут в скверах и на общественных площадках.

С 11:00 до 12:00 – в сквере Дружбы (Светланская, 147), с 13:00 до 14:00 – в сквере поселка Трудовое (Лермонтова, 81), с 13:00 до 14:00 – на Басаргина, 15, с 14:00 до 15:00 – на Зеленой, 2 (остров Русский), с 16:00 до 17:00 – в сквере Игнатьева (Океанский проспект, 68-74).

6 марта в 14:00 фонд «Наш район» организует мероприятие на площадке Сабанеева, 8. В этот же день, 6 марта в 14:00, Масленица пройдет на территории детского клуба «Юный техник» (Тунгусская, 24, детский клуб «Юный техник»).

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