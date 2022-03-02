Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток2 марта 2022 5:45

Куда делась продукция Apple с витрин магазинов DNS во Владивостоке?

Источник рассказал, что запас товаров американской компании есть, но небольшой
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Apple перестал грузить технику поставщикам еще на прошлой неделе.

Apple перестал грузить технику поставщикам еще на прошлой неделе.

Фото: Милана СОКОЛ

Жители столицы Приморья обратили внимание, что с витрин магазинов DNS пропала вся продукция американской компании Apple – от разных видов iPhone до кабелей. По словам людей, они не могут купить гаджеты. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с источником в DNS, чтобы узнать, так ли это.

По словам собеседника, магазины продолжают продавать гаджеты и аксессуары, просто убрали с витрин. У сети есть запас техники, но небольшой, так как Apple перестал грузить технику поставщикам еще на прошлой неделе, а сейчас и сам официально перестал торговать в розницу. В этой ситуации экспозиция товаров Apple не является ценностью для покупателей, поэтому их убирают для сохранности витрин.

Он объяснил, что мера – временная. Правда, сколько все продлится, неизвестно, и зависит это явно не от сети магазинов.

Напомним, американская компания Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. В сообщении на сайте при покупке продукции отмечается, что доставка товаров невозможна в данный регион. Сейчас на официальном сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для «умного» дома.

ПО ТЕМЕ

Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России

Теперь на сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и другие товары (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

Общество: ВОПРОС ДНЯ