Куда делась продукция Apple с витрин магазинов DNS во Владивостоке?

Apple перестал грузить технику поставщикам еще на прошлой неделе. Фото: Милана СОКОЛ

Жители столицы Приморья обратили внимание, что с витрин магазинов DNS пропала вся продукция американской компании Apple – от разных видов iPhone до кабелей. По словам людей, они не могут купить гаджеты. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с источником в DNS, чтобы узнать, так ли это.

По словам собеседника, магазины продолжают продавать гаджеты и аксессуары, просто убрали с витрин. У сети есть запас техники, но небольшой, так как Apple перестал грузить технику поставщикам еще на прошлой неделе, а сейчас и сам официально перестал торговать в розницу. В этой ситуации экспозиция товаров Apple не является ценностью для покупателей, поэтому их убирают для сохранности витрин.

Он объяснил, что мера – временная. Правда, сколько все продлится, неизвестно, и зависит это явно не от сети магазинов.

Напомним, американская компания Apple прекратила продажу всей своей техники в официальном интернет-магазине в России. В сообщении на сайте при покупке продукции отмечается, что доставка товаров невозможна в данный регион. Сейчас на официальном сайте невозможно заказать iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods и товары для «умного» дома.

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