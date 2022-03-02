Погода на март 2022 в Приморье: синоптики рассказали, чего жителям края ждать от погоды

Температура в марте 2022 года выше средних многолетних значений на 1-2 градуса. Фото: Алексей ФОКИН

Последние дни февраля в Приморье выдались теплыми, можно даже сказать весенними. Иногда температура воздуха повышалась до +9°С. А к каким сюрпризам погоды готовиться приморцам в марте 2022 года? Синоптики края предсказывают осадки, которые превысят среднее многолетнее количество. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказала главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова.

ЖДАТЬ ЛИ ТЕПЛОЙ ВЕСНЫ?

По словам специалиста, средняя месячная температура в крае составит -2…-7°С. На южном побережье столбики термометров будут показывать 0°С, что превышает средние многолетние значения на 1-2 градуса.

Также приморцам стоит готовиться к снегопадам. Как поделилась Марина Парфенова, в марте 2022 года осадков будет больше среднего многолетнего количества.

Схема того, какой будет погода в марте 2022 года.

НАПОМНИМ, КАКИМ БЫЛ МАРТ 2021 ГОДА

По информации метеоролога, март 2021 года был очень теплым и влажным. Средняя месячная температура воздуха достигала от 0 до -4°С. В южных районах местами столбики термометров показывали +1…+2°С, что было выше средних многолетних значений на 2-4 градуса.

Экстремальные температуры

Все декады марта 2021 годы были теплыми: в первые десять дней температура была выше многолетних значений на 1-2 градуса, а во второй и третьей декаде – на 3-4 градуса. Однако, по наблюдениям синоптиков, в некоторые дни температура воздуха опускалась ниже климатической нормы на 7-7,5 градусов.

По ночам холодало до -9…-14°С или до -1…-6°С. В конце месяца ночью теплело до +1…+4°С. В первой декаде были резкие перепады. Синоптики отмечали колебания температур от -11…-16°С до -22…-27°С. На севере Приморья в периоды 2-3 и 6-7 марта морозы опускались до -30…-35°С. В прибрежных районах было теплее на 5-10°С.

Днем столбики термометров показывали до +2…+7°С, иногда температура повышалась до +10…+15°С. В начале марта и 6-7 числа холодало до -6…-11°С.

Много ли было осадков?

В марте 2021 года в Приморье выпало 28-54 миллиметра осадков, в Хасанском районе и во Владивостоке – 61-78 миллиметров, что составило 1,5-3 месячные нормы. Только в некоторых местах количество было близко к средним многолетним значением, синоптики зафиксировали 23-26 миллиметров снега.

В первой и второй декадах осадки были неравномерными. Иногда они отсасывали, а иногда выпадало до 10-15 миллиметров. В третьей декаде наблюдался избыток снега: 15-45 миллиметров, а в Хасанском районе 56-62 миллиметра. Преимущественно в Приморья выпадал снег, в конце месяца пошел дождь, а местами все вместе.

Как поделилась Марина Парфенова, избыток осадков в марте за последние 40 лет наблюдался только в пяти случаях: в 1981, 1994, 2004, 2007 и 2010 годах. Экстремально теплыми были 1989, 1990, 1998, 2002, 2008, 2015, 2016 и 2019 годы.

Дожди и сильный ветер

В конце марта 2021 года погода в Приморье начала ухудшаться. Днем, 28 марта, и ночью, 29 марта, на юге и востоке края был сильный дождь с количеством 17-40 миллиметров за 12 часов. Ночью, 30 марта, в северных районах синоптики зафиксировали мокрый снег, местами гололедица. Южный и восточный ветер усиливался до 15-20 метров в секунду.

В течение 13 дней в Приморье был сильный ветер южных и северо-западных направлений, порывы достигали 15-20 метров в секунду. Гололедные явления держались на протяжении пяти дней. Во второй половине марта на побережье зафиксировали пять случаев появления тумана.

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