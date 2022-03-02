Новые реалии ипотеки в Приморье: розничные ставки растут, льготные держатся

Льготная ипотека на Дальнем Востоке устояла после повышения ключевой ставки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повышение Центробанком ключевой ставки до 20% отразилось на рынке жилищного кредитования в Приморье – банки пересматривают ставки по своим ипотечным продуктам, однако условия по льготным программам с господдержкой, в том числе, «дальневосточная ипотека» пока остаются неизменными.

После принятия ЦБ решения об увеличении размера ключевой ставки до 20% рынок ипотечного кредитования в Приморье взял паузу – во вторник,1 марта, СМИ сообщили, что ряд банков во Владивостоке приостановили одобрение и выдачу ипотечных кредитов, в том числе, по программам с господдержкой. Это привело к обеспокоенности приморцев о сохранении льготных программ в будущем, а также о сохранении первоначальных ставок по ранее выданным ипотечным кредитам.

Утром в среду, 2 марта пресс-служба Минвостокразвития сообщила, что «по всем выданным ипотечным кредитам с фиксированной ставкой, в том числе, по программе «Дальневосточная ипотека», никаких изменений условий быть не может, и ставка для заемщиков сохранится на первоначальном уровне».

Неизменность ставок в рамках льготных программ подтвердили и в Дальневосточном банке Сбербанка.

- Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня: «Ипотека для семей с детьми», «Дальневосточная ипотека», «Господдержка 2020» и ряд других программ, - сообщили корреспонденту «КП-Владивосток» в банке.

При этом ставки по розничным кредитам Сбера в связи с повышением ключевой ставки ЦБ «адаптированы к рыночным условиям».

- Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%. Напомним, что клиенты Сбербанка могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда РФ. Кроме того, в банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками. По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет, - отметили в Сбере.

В банке «ДОМ.РФ» сообщили, что ипотечные кредиты по программам с господдержкой выдаются на прежних условиях.

В Альфа-Банке, ВТБ, Газпромбанке, Россельхозбанке и банке «Открытие» комментарии о дальнейшей реализации льготных ипотечных программ пока получить не удалось.

Эксперты жилищного рынка подтверждают, что большинство банков в Приморье уже возобновили жилищное кредитование, а наблюдавшаяся пауза была связана с неопределенностью, возникшей после резкого повышения ключевой ставки.

- Как мы знаем, разницу между рыночной ставкой и льготной банкам всегда дотировало государство. И когда учетная ставка выросла сразу почти в три раза, то и финансовые обязательства государства по исполнению этих программ кратно выросли. Понятно, что у банков возникли опасения, как эти программы будут дальше существовать и будут ли вообще. Поэтому практически все банки в Приморье приостановили одобрение заявок до прояснения этого вопроса. По всей видимости, в Москве оперативно отреагировали по этому вопросу и все банки получили заверения, что поддержка от государства будет сохранена. И поэтому уже сегодня с утра банки сообщили, что продолжают работу по льготным программам в обычном режиме», - рассказал корреспонденту КП «Владивосток» директор Городского риэлтерского центра Сергей Косиков.

Что касается резкого роста ставок по розничным ипотечным продуктам, то после повышения ключевой ставки он был неминуем. Никакой катастрофы в этом нет, и рынку нужно просто привыкнуть к новым условиям, тем более, что ключевая ставка росла и раньше.

- Конечно, значительная часть покупателей, которые планировали что-то сделать с ипотекой сейчас морально не готовы брать ее с учетом такого роста, но после привыкания спрос восстановится. Нужно понимать, что такие ставки не навсегда. И даже если человек сейчас возьмет ипотеку под 20%, то через год-полтора, после снижения ключевой ставки, он сможет ее рефинансировать, этот механизм никто не отменял. Сейчас мы видим, что ряд собственников приостановили продажу жилья, но в то же время видим и прирост тех, кто готов вложить накопления в недвижимость, чтобы их сохранить, - отметил Сергей Косиков.

Напомним, что в понедельник, 28 февраля, Центробанк резко повысил ключевую ставку - с 9,5 до 20% годовых. Как объяснила глава Банка России Эльвира Набиуллина, это было сделано для того, чтобы повысить привлекательность депозитов и остановить отток денег со счетов.

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