На «Земле леопарда» фотоловушка застала тренировочные бои редких хищников

Подобные кадры специалисты получили впервые. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Дальневосточные лесные коты – животные очень скрытные, но на «Земле леопарда» специалисты профессионально расставили фотоловушки. На одну из них попали беззаботные игры диких зверей с их мамой. Как отмечают сотрудники заповедника, детеныши на протяжении двух суток устраивали тренировочные состязания, готовясь к взрослой жизни.

Юные хищники соревновались друг с другом. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Вообще, камера, которая «поймала» котят, предназначена для наблюдения за водяными оленями. Однако, точку для мониторинга копытных юные хищники превратили в игровую площадку. Как объясняют ученые, так детеныши учатся общаться между собой и занимаются физподготовкой, что очень важно для их развития и оттачивания навыков охоты.

– Ранее подобных кадров мы не получали: фотоловушки для наблюдения за тиграми и леопардами чаще устанавливаются на ряжах, скальных выступах в хвойно-широколиственных лесах, а коты, как и водяные олени, предпочитают именно подобные густые заросли. К тому же, эти очень скрытые кошки ведут преимущественно ночной образ жизни, поэтому дневные кадры представляют особую ценность, – отметила Таисия Марченкова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Дальневосточные лесные коты – редкие животные. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, лесной кот – редкий и уязвимый подвид, занесенный в Международную Красную книгу. По размеру звери немногим больше домашних кошек. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства – их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Однако даже выращенные человеком котята в принципе не приручаемы и могут представлять серьезную опасность.

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