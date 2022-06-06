«Привет, красавица»: кит сопроводил лодку в столице Приморья

Гонка на ялах проходила в Амурском заливе. ФОТО: пресс-служба ТОФ
Моряки ТОФ состязались за Кубок Приморского края в парусной гонке на ялах. В конце соревнований к ним подплыла белуха. Животное тепло встретило участников и нырнуло под лодку. Экипажу даже пришлось остановиться, чтобы не поранить любознательное млекопитающее винтами.
– Привет, красавица, – произнесла одна из женщин, когда снимала кита на камеру.
Белуха ненадолго оставила новых знакомых, и моряки отправились дальше. К слову, эти пловцы редко заходят в Амурский залив.
Отметим, соревнования проходили в классе «пластиковый ял» на шлюпочной базе моргородка Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. В регате участвовало 10 команд, которые представляли ТОФ, ТОВВМУ и другие морские учебные заведения края.
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