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6 июня 2022 6:42

«Привет, красавица»: кит сопроводил лодку в столице Приморья

Любознательное животное нырнуло под судно моряков ТОФ во время регаты во Владивостоке
Кирилл САМОЙЛОВ
Гонка на ялах проходила в Амурском заливе. ФОТО: пресс-служба ТОФ

Гонка на ялах проходила в Амурском заливе. ФОТО: пресс-служба ТОФ

Моряки ТОФ состязались за Кубок Приморского края в парусной гонке на ялах. В конце соревнований к ним подплыла белуха. Животное тепло встретило участников и нырнуло под лодку. Экипажу даже пришлось остановиться, чтобы не поранить любознательное млекопитающее винтами.

– Привет, красавица, – произнесла одна из женщин, когда снимала кита на камеру.

Белуха ненадолго оставила новых знакомых, и моряки отправились дальше. К слову, эти пловцы редко заходят в Амурский залив.

Отметим, соревнования проходили в классе «пластиковый ял» на шлюпочной базе моргородка Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. В регате участвовало 10 команд, которые представляли ТОФ, ТОВВМУ и другие морские учебные заведения края.

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