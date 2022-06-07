Последний шанс регионального кинопоказа в Приморье: кто сдался и кто планирует

По всей стране закрылись порядка 37% кинозалов. Из архива КП. Фото: Алексей ФОКИН

Большой экран, комфортные кресла и хруст попкорна в полутьме – то, что постепенно уходит из повседневной жизни приморцев. Кинотеатры медленно «отживают» свой век. Однако недавно краевые законодатели поддержали инициативу губернатора Олега Кожемяко о помощи кинобизнесу. Как сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в региональном министерстве культуры, налог на имущество представителям кинопоказа снизили до 0,5%. В то же время эксперты называют ситуацию катастрофичной. Что делать – никто толком не знает. О том, как справляются кинотеатры Приморья, и пойдет речь в материале «КП».

Еще два кинодома не нанесут ответный удар

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об уходе одного из старейших кинотеатров дальневосточной столицы. «Галактика» на Тихой, конечно, не была самым популярным кинодомом города, но новость встревожила многих. Как стало известно редакции, оборудование «Галактики» уже распродают.

Тут же выяснилось, что в разных районах края закрылись еще три организации. Теперь вечный темный экран у кинотеатров «Боа Джюс» в Дальнегорске, «Каскад» во Врангеле и «Импульс» в Черниговке. В Партизанске кинотеатр «Кристалл» прекратил работу в середине мая.

Напомним, посмотреть кино в Приморье, согласно открытым данным, можно было в 28 заведениях. Как рассказал источник «КП», связанный с бизнесом проката картин, еще два игрока во Владивостоке могут уйти в скором времени. Названия организаций привести не можем, но речь не о малых киноконцертных залах, которые едва могли себя окупить и до санкционного давления. Остальным остается надеяться на меры региональных и федеральных властей.

ФНС позволит расправить плечи?

В краевом Минкульте корреспонденту издания пояснили меры, которые облегчат незавидную ношу отрасли проката. Для содействия организациям кинопоказа Приморского края в 2022 году оперативный штаб края предложил два вектора льгот. Первый – снижение ставки по региональным и местным налогам на имущество (до 0,5%), земельного налога для организаций кинопоказа. Второй – предоставление субсидий организациям кинопоказа Приморского края на компенсацию платы за электроэнергию. Стоит отметить, платить меньше земельного налога могут только организации, работающих по упрощенной системе налогообложения, а ей нельзя воспользоваться при доходе выше 112 миллионов рублей за год.

Генеральный директор сети «Иллюзион» Антон Алексеенко в разговоре с «КП» одобрил решения губернатора, однако отметил и недостатки. По мнению собеседника, поддержка поможет оставаться на плаву кинозалам в поселках и маленьких городах, которые едва себя окупают:

– Я в целом считаю, что это полумеры, которые не совсем, к сожалению, своевременны. И они глобально ничего не поменяют. К тому же большая часть кинотеатров в Приморском крае находится в арендованных помещениях, в этом случае налог на имущество в принципе не оплачивается.

Он добавил: да, кинотеатр «Уссури» действительно не заплатит налог на имущество за второй квартал, а сэкономить всегда приятно. Однако здесь и сейчас рентабельность киносети это никак не повысит.

Закрытие не обсуждается

– Если описывать вкратце, то ситуация катастрофична. Закрытие кинотеатров дошло до Владивостока, «Галактика» уже не откроется. <...> Выручка упала на 70%, с каждым месяцем все меньше, можете сами убедиться, посмотрев пустые залы в расписании на электронных платформах, – обреченно рассказал букер киноконцертного зала «Москва» Антон Карпов.

Корреспондент «КП» уж было и сам поник, но тут донеслось ободрительное: «Закрытие не обсуждается. Работаем». Напомним, ранее редакция писала о том, что этот кинотеатр одним из первым применил параллельный импорт, начав показывать в прокате «запрещенку» – голливудские хиты, которые официально запрещены для дистрибуции в России. Такие показы в «Москве», к сожалению, приостановили и пока не стремятся распространяться о следующих. Оно и понятно: новость о владивостокском кинотеатре, выпустившем в прокат «Летучую мышь» и «Синего ежа 2», облетела всю страну.

С оптимизмом смотрит в будущее кинопроката и Антон Алексеенко. И это несмотря на заявление гендиректора «Иллюзиона», что выручка сети в том же положении, в котором и была. Как писала «КП», убытки приморских прокатчиков составляют от 50 до 70%. Держаться на плаву организации помогает снижение цен на билеты.

– Вот как упало, слава богу, дальше не падает, – с задором сказал собеседник на другом конце провода.

Неголливудская эпоха или что делать дальше?

«Комсомолка» уже отмечала, что на возможность заместить импортным кино репертуар кинотеатров эксперты смотрят со скепсисом, но надежда на российский продукт определенно есть. Как ранее рассказывал Антон Алексеенко, российский семейный контент может быть хорошим и даже делать кассу. В очередном разговоре с журналистом собеседник добавил, что видит еще несколько вариантов:

– Государство сейчас выделило большие деньги на «Пушкинскую карту». Мы могли бы договориться со школьниками, показать образовательный контент, либо патриотическое кино. Наладить эту работу на уровне краевых министерств культуры и образования, настойчиво рекомендовать прийти в залы на деньги по карте. Тогда в кинотеатры вернутся средства, которое государство им выделило. Но я, к сожалению, даже своего сына-студента пока уговорить не могу.

Собеседник при этом уверен, что и другие меры от депутатов, чтобы поддержать отрасль на плаву, будут озвучены в ближайшем будущем. В то же время приморские киноделы отмечают, что не все потеряно. С Владивостоком и его аудиторией, как мы писали, непросто «найти коннект», но если быть внутри города – снять качественное кино возможно.

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