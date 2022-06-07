Эксперт рассказала, как во Владивостоке появилась Пушкинская улица и куда пропал бронзовый бюст поэта

Памятник Пушкина во Владивостоке. Фото: КП – Владивосток

6 июня в нашей стране отметили Пушкинский день, известный также как День русского языка. Дату выбрали в честь дня рождения писателя и знаменитого поэта. Интересное совпадение, в 1880 году именно 6 июня в Москве открыли первый памятник Александру Сергеевичу. Свои «пушкинские» места есть и во Владивостоке, по ним мы прогулялись вместе с гостем радиостудии «Комсомольской правды» на волне 90.4 FM Ларисой Дударской, экскурсоводом Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Лариса Дударская – экскурсоводом Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Фото: Елизавета ЕНИНА

РЕШЕНИЕ ОТЦОВ ГОРОДА

– Какое раньше было название у улицы Пушкинской?

– В 1887 году исполнилось 50 лет со дня гибели поэта, празднованием это назвать нельзя, но такую дату очень торжественно отмечали. Во Владивостоке это превратилось в традицию – справлять все эти памятные даты. Отцы города задумались, как можно увековечить имя великого поэта, и решили переименовать улицы. И вот у нас в 1899 году вместо улицы Госпитальной появилась Пушкинская. Город рос, к началу 20 века,к 1907 году, нужно было расширяться, а это было 70 лет после гибели поэта, к Пушкинской присоединили 2-ю Портовую, а еще через полтора года последний кусочек – Лазаревскую.

– А какая история у Пушкинского театра?

– Владивосток – это такой большой роман, каждая глава – отдельный дом, сквер, человек. Пушкинский театр начался не сразу с такого красивого здания, все случилось в далеком 1887 году. Предприниматели решили собирать средства на постройку культурного общественного места, городская управа одобрила эту идею, но с условием, что это будет театральная сцена имени Пушкина. Получилась такая клубная система, в которую вход был не для каждого. Только по рекомендациям. Балы, маскарады, благотворительные вечера, концерты. В 1907-м здание расширили, а точнее сказать, построили целый особняк.

Были и печальные события. В 1918 году театр самочинно захватили канадские военные и организовали там штаб, но довольно быстро отступили. Однако радоваться пришлось недолго, потому что через полгода к нам зашли французы. И вот однажды произошел пожар на нижнем этаже в кухне. При реставрации обнаружили, что несущие балки сильно испорчены, но хорошо, что вовремя заметили.

Пушкинский театр украшает город с прошлого века. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ЗВЕЗДНЫЙ ВЛАДИВОСТОК

– Кто из известных актеров выступал на сцене Пушкинского театра?

– Звезды первой величины. В ноябре 1908 года на большой сцене выступила труппа Императорского Александринского театра из Петербурга. Вера Комиссаржевская - о ней говорили, что она предварила Серебряный век и была символом своей эпохи. Леонид Собинов – артист, которого называли певцом любви, красоты и свободы. Русский народный хор в составе 100 лучших певцов России.

В годы Великой Отечественной войны прогремела история, когда эвакуировали цыганский театр «Ромэн». А в 50-х годах к нам приехал с гастролями родоначальник русского шансона Александр Вертинский.

– А что с народным домом имени Пушкина?

– На своем месте один, рядом с театром Пушкина. А до этого было еще два бюста. Вообще у нас в 1949 году во Владивостоке появился сквер Пушкина, там в конце аллеи стоял бетонный бюст поэта. В начале 90-х его повредили и решили убрать. В 1999-м поставили бронзовый бюст работы самого Михаила Аникушина, чьи скульптуры Пушкина стоят в Петербурге. Это творение украшало площадку до 2008 года, а затем началась подготовка к саммиту. Сквер был срыт, там появилась площадка для пилонов, бюст убрали на хранение в трамвайное депо.

Строительство народного дома Пушкина завершилось в 1907 году. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

ГДЕ ЖЕ ПУШКИН?

– В 1999 году во Владивостоке было три памятника поэту, а сколько их сейчас?

– На своем месте один, рядом с театром Пушкина. А до этого было еще два бюста. Вообще у нас в 1949 году во Владивостоке появился сквер Пушкина, там в конце аллеи стоял бетонный бюст поэта. В начале 90-х его повредили и решили убрать. В 1999-м поставили бронзовый бюст работы самого Михаила Аникушина, чьи скульптуры Пушкина стоят в Петербурге. Это творение украшало площадку до 2008 года, а затем началась подготовка к саммиту. Сквер был срыт, там появилась площадка для пилонов, бюст убрали на хранение в трамвайное депо.

– Какая история у кафе «Пушкин», которое когда-то было в городе?

– Кафе «Пушкин» появилось в 2013 году, там и меню было своеобразное, счета подавали в томиках со стихами. Сейчас его нет, но о нем помнят.

– Первая в городе детская библиотека получила имя А.С. Пушкина. Источник бесперебойного водоснабжения юга Приморья назвали Пушкинской депрессией. Почему все именно так называлось?

– Потому что это, наверное, единственное, что было бы понятно абсолютно всем. Да и вообще Пушкина читать одно удовольствие, только начинаешь и оторваться не можешь, действительно гений. Библиотека детская, которая появилась в далеком 1924 году, в 1949-м получила имя Пушкина. Потом решили, что в таком ветхом доме она находиться не может, и перевели ее в здание бывшего предпринимателя Штейнбаха. Библиотека занялась сбором всего, что имеет отношение к творчеству поэта. В 1997 году здание стало не просто детской библиотекой, а салоном. В 2006-м она стала общедоступной, а в 2013-м превратилась в библиотеку «БУК».

– А какое отношение имеет Покровский парк к Александру Сергеевичу?

– Это немножко грустная история, связанная с потомком поэта – внучатым племянником Львом Пушкиным. Это родной внук его младшего брата Левушки. Он был губернатором Оренбурга, почетным блюстителем Болдинского училища. Когда после революции произошел слом государственной системы управления, всех руководителей вызвали в столицу. И когда Лев Анатольевич ехал в поезде Москва-Петроград, кто-то из знакомых обратился к нему «Ваше превосходительство». А попутчиками оказались революционные матросы, которые были в соответствующем состоянии, они избили Льва Анатольевича до полусмерти и выкинули из поезда.

Он перебирался через линию фронта до Оренбурга, а когда прибыл туда, город был уже под властью белого движения. Его возглавлял Александр Колчак, который принял большое участие в судьбе Льва Анатольевича. Отправил его на лечение в Японию. Несколько месяцев он там пробыл, но не помогло. И когда Лев возвращался на Родину, то остановился во Владивостоке. Сначала лег в клинику на улице Пушкинской, но безуспешно. После его перевели в Морской госпиталь, там он и умер. А похоронен был в Покровском парке. Кладбище закрыли, перезахоронения не было, просто убирали памятники. И только в начале 2000-х годов могилу обнаружили и решили поставить крест.

Так что во Владивостоке много «пушкинских» мест. Историю нельзя забывать.

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