За это ребенок «спасибо» вам точно не скажет: приморский специалист рассказала, что происходит, когда родители не понимают своих детей

Сегодня родители сильно отличаются от предыдущих поколений
Фото: Андрей АБРАМОВ
Сегодня процесс воспитания детей серьезно меняется. В мире пересматривают подходы к образованию ребенка, его становлению и развитию. Поставить малыша в угол, накричать на него за плохую оценку – уже устаревшие методы. Родители больше гиперопекают свое чадо, нежели запугивают и не водят в цирк в наказание. Но почему это неправильно?
Как современные папы и мамы должны балансировать между походом в ресторан вдвоем и поездкой за город всей семьей? Что важнее – оценка или психика? «Комсомольская правда – Владивосток» обсудила эти и другие вопросы с клиническим и аналитическим психологом Владивостокской поликлиники №3 Таирой Шаршеевой. Подробности – в материале издания.
Таира Шаршеева
Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»
Как быть в тренде воспитания, если ты современный родитель?
По словам специалиста, сегодня родители сильно отличаются от предыдущих поколений. В российском обществе, как и во всем мире, домочадцы ориентируются на внутренний мир ребенка, его эмоции. Раньше эти тенденции не были такими очевидными. Детей растил и воспитывал социум, готовя его к глобальным свершениям.
– Посмотрите вокруг: сейчас появляются детские сады, ориентированные на игру, внимание; сообщества родителей образуют комьюнити, как для поддержки друг друга в этом вопросе, так и для создания безопасной, знакомой среды для творческого потенциала и укрепления социальных связей у ребенка. Теперь вместо «меня так воспитали» бывшие дети задаются вопросом: «а правильно ли меня воспитали?», – отмечает психолог.
По мнению Таиры Шаршеевой, родителям нужно быть более чутким к ребенку. Привязанность важна здоровая, с четкими границами на каждом возрастном этапе. Чрезмерная или недостаточная опека только навредит чаду и травмирует его.
Перекос в сторону «жертвенности» не принесет пользы для родителей. Когда отец и мать забывают о себе, занимаясь воспитанием, в семье появятся напряженные отношения. Отсюда растут ноги у ссор, скандалов и недоверия.
Детям важна поддержка родителей.
Фото: Андрей АБРАМОВ
– За это дите «спасибо» вам точно не скажет. Если родители глубоко несчастны и обделены всем, потому что старались только для ребенка, у него появятся мысли: «из-за меня плохо»; либо во взрослом возрасте он станет эмоционально незрелыми и выстроит свои близкие отношения по такому же типу.
Психолог уверена, что важен баланс в семейных отношениях. У детей должно быть пространство для себя, у взрослых – для своих потребностей и ребенка. При этом не стоит забывать о личных хобби, профессиональной реализации и прочих важных аспектах.
«Не сдашь – будешь дворником»
Сегодня для детей вопрос ЕГЭ очень болезненный. С учебниками ночи напролет, дни – с репетиторами, а затем слезы, слезы. Чем это вызвано? Психолог считает, что во всем замешаны взрослые.
– В ЕГЭ «масло в огонь» подливают взрослые, а именно их утверждения: «не сдашь, будешь дворником», «ничего не добьешься» или «ты пропадешь». В таких семьях дети неосознанно считывают семейный перфекционизм и выжимают из себя последние силы, чтобы доказать – их есть за что любить и уважать. Все это усугубляет и без того достаточно шаткую подростковую психику.
Современность такова, что от ЕГЭ действительно зависит многое. Но так ли важны результаты экзамена для самих родителей? Что важнее: ребенок или пятерка? Ответ очевиден – считает Таира Шаршеева.
– Это, безусловно, ответственность ребенка, его личный опыт, и в силу своих возможностей родитель ему может помочь участием, поддержкой, и уж точно результат не скажется на их отношениях. Дайте ему понять, что его личность – это не те или иные оценки, баллы, которые характеризуют его целиком и полностью.
Эксперт подчеркивает, что знания улетучатся и станут зазубренной плоскостью без понимания причинно-следственных связей и размышлений. При этом перенапряженная психика продолжит находиться постоянно в тревоге и угнетении.
– Родителям важно в такие моменты задавать себе вопросы, что ему важнее: оценки и баллы ребенка или его эмоциональное и физическое благополучие, – подчеркивает собеседница.
Оценки не имеют большого значения.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Разговаривать просто о сложном
По словам эксперта, разговор про половое воспитание должен начинаться с подбора хорошей литературы. Такие учебники иллюстрируют отличия мужчины и женщины, рассказывают откуда появляются дети. Но сперва важно подобрать подходящее пособие для себя.
– Для взрослых я бы рекомендовала книгу «Первые годы жизни» Гертруда Вим-Дилле, где очень хорошо объясняется, как происходит рост, развитие психики и психосексуальности. Последняя глава книги прекрасно проиллюстрирована примерами и теорией, на которые важно обратить внимание.
На практике ребенку гораздо важнее знать про отношения между людьми, но не про сам процесс. Нужно объяснить, что перед физической близостью есть эмоциональная: доверие, чувства, привязанность.
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