Назад в СССР: в приморской колонии с размахом отметили День промышленности показом верблюда

Женщины продемонстрировали свои наряды и театральные умения. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Приближается праздник День легкой промышленности, и в честь этого события в женской исправительной колонии в поселке Горный прошел конкурс «100 лет СССР». На протяжении нескольких месяцев участницы готовились к мероприятию: шили костюмы, создавали реквизиты, репетировали танцы и театрализованные постановки. Жюри оценивало не только выступления, но и работу модельеров.

Первые участницы представили Республику Азербайджан. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Из 15 республик, которые входили в состав советского государства с 1956 по 1991 год, путем жеребьевки выбрали восемь, по количеству отрядов-участников.

Республики выбирали с помощью жеребьевки. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Больше всего присутствующих поразило выступление отряда №8, который представил Туркменскую Республику. В красивом розовом платье со множеством украшений, которые переливались на солнце, девушка исполнила танец. Но не это произвело впечатление на присутствующих. Когда на «сцену» вывели верблюда, почти все ахнули. И тут действительно есть чему удивляться, ведь животное по внешнему виду было похоже на настоящее.

Когда показался верблюд, все удивились. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Я подобное мероприятие посещаю второй раз и, глядя на эти наряды, понимаю, какой это тяжелый и кропотливый труд. Традиция проводить такие конкурсы существует столько же, сколько и само учреждение, то есть 80 лет, – рассказал заместитель начальника ГУФСИН России по Приморскому краю Алексей Равда.

Конкурсы существуют столько же лет, сколько и колония. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Конечно, были и другие конкурсантки, которые поразили зрителей и жюри декорациями и выступлениями. Отряд №10 представил Белорусскую ССР. Своими руками девушки создали ярмарочный стол с продуктами в виде мяса, сала, колбасы и даже свиной головы. Но больше всего людей удивила мини-версия трактора Беларус.

Мини-версия трактора Беларус. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с Дарьей Муравьевой, которая представила Туркменскую ССР.

– Я волновалась из-за количества людей. Готовились мы около трех месяцев. Самым сложным среди большого объема работы был танец. Мы ставили по видео, и когда я смотрела его, все казалось таким простым, никаких необычных жестов. Но на деле оказалось тяжело, я не знала, как правильно двигать рукой. На это ушло много нервов.

Дарья Муравьева со своей напарницей. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Решение судей огласила президент благотворительного фонда «Калина Красная» Элеонора Трубникова. За презентацию республики третье место получил отряд, представивший Молдову, второе место завоевали конкурсантки Казахстана, но больше всего жюри покорила демонстрация Узбекской Республики.

Элеонора Трубникова. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Среди модельеров третье место заработала девушка, придумавшая наряды для Азербайджана, второе – для Грузии и первое – Туркмении. Приз пресс-службы завоевал отряд, который презентовал Республику Белоруссию.

Медали, которые получили участницы конкурса. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Девчата молодцы. Я второй раз здесь, и меня переполняет творческое начало в моей душе, ведь я понимаю, как это тяжело дается. Швейное дело – особый вид искусства, и конкурсантки отлично справились со своей задачей – показали нутро республик и их традиции. Всем пятерки, – поделилась своими эмоциями советник губернатора Приморского края, лидер Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная.

Татьяна Заболотная. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Жюри оценивало выступления и костюмы. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

Участницы познакомили зрителей с историей и традициями республик Советского Союза. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

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