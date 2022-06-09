Рыболовный траулер загорелся в акватории близ Владивостока, есть пострадавшие

Траулер стоял в Амурском заливе. Фото: Telegram-канал torprim

Минувшей ночью на 9 июня в акватории Владивостока начался пожар на рыболовном траулере «Икларанд», принадлежащий компании ООО «Дельфин». Судно стояло на якоре в районе острова Уши. На берег эвакуировались 14 членов экипажа, один из них, 70-летний мужчина, получил травмы. Его госпитализировали, он чувствует себя удовлетворительно. Вероятнее всего, что пострадавшим оказался капитан корабля, однако информация не подтверждена.

Как рассказали в Морспасслужбе, пожар локализован, но работы по тушению продолжаются:

– Снаружи потушили, спасатели еще работают. Все эвакуированы.

Все началось, уточнили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, в 0:43 местного времени. Тушат огонь на траулере силами приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» и ФГБУ «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», а эвакуацию экипажа провели несколько близстоящих судов. Участие приняли и специалисты Росморпорта. Спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда краевого МЧС направились к месту в 1:40 и доставили моряков к месту дислокации компании-судовладельца, на мыс Поспелова, рассказали «КП» в ведомстве.

В прокуратуре подтвердили, что разлива топлива не наблюдается. Судно на плаву. А вот связаться с судовладельцем «Комсомольской правде – Владивосток» пока не удалось. В ведомстве планируют выяснить, нет ли признаков халатности или безответственности в обращении с судном.

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