Героями новой рекламной кампании Авито стали российские предприниматели

Платформа Авито запустила новую рекламную кампанию. Фото: Авито.

Авито, самая популярная платформа для коммерции в России, запустила новую рекламную кампанию в поддержку отечественных предпринимателей. Героями рекламных роликов стали реальные представители малого и среднего бизнеса, объединенные общей историей – благодаря Авито каждый из них смог построить успешный бизнес и кратно увеличить продажи. На федеральном уровне кампания стартовала 8 июня.

Идеей новой масштабной кампании стала необходимость поддержать малый и средний бизнес в условиях, когда привычные площадки для продвижения оказались недоступны. В основе кампании – пять героев и пять живых историй: создателя салонов связи, владельца салона по продаже автомобилей с пробегом, специалиста по ремонту, директора сети агентств недвижимости и управляющей бизнесом. В рекламных роликах и интервью они рассказывают, как Авито помогает получать клиентов и достигать серьезных результатов.

Кампания напоминает, что ежедневно на Авито заключается более 500 тысяч сделок*, и каждый предприниматель, вне зависимости от сферы деятельности и размера бизнеса, может развивать на платформе свой бизнес и находить новых клиентов.

Посмотреть ролик можно по ссылке.

Валентин Яковлев, создатель салона связи. Фото: Авито.

Владельцу салонов связи Валентину Яковлеву Авито помог увеличить продажи, прибыль его салона увеличилась в восемь раз:

– Для меня стало приятным открытием, что Авито может давать такой результат.

С января по май количество профессиональных продавцов в Авито Товарах увеличилось более чем на 16%.

Егор Провкин, директор сети агенств недвижимости. Фото: Авито.

Рост своего бизнеса директор сети агентств недвижимости Егор Провкин также связывает с Авито – через платформу поступают до 90% звонков клиентов. За прошлый год его компания сделала комиссионную выручку более полутора миллиарда рублей, а объем проданной недвижимости составил около 48 миллиардов рублей.

– Авито – единственный крупный игрок в отрасли, который помогает продавать недвижимость и рекламировать ее клиентам практически во всех регионах. С точки зрения рекламы объекта, с точки зрения входящего трафика – это абсолютный лидер, – добавляет Егор Провкин.

За первые пять месяцев 2022 года количество профессиональных клиентов в Авито Недвижимость выросло более чем на 20%.

Камил Камилов, владелец салона автомобилей с пробегом. Фото: Авито.

Рассказывая про свой бизнес на Авито основатель салона по продаже автомобилей с пробегом Камил Камилов отмечает результат, который показывают продажи авто через платформу:

– Здесь все инструменты предоставляют тебе полный карт-бланш для того, чтобы привлечь потенциального покупателя. Такого я нигде не встречал.

С января по май 2022 года в Авито Авто размер профессиональной аудитории вырос на 15%.

Любовь Гавюк, специалист по ремонту. Фото: Авито.

С помощью Авито специалист по ремонту Любовь Гавюк смогла увеличить число клиентов на 90%, с момента регистрации на платформе ее бизнес увеличился вдвое:

– Я использую Авито, потому что я думаю, что там большой поток клиентов. И советую всем пользоваться платформой.

С января по май этого года количество представителей бизнес-сообщества в Авито Услуги выросло более чем на 12%.

Нармина Борисова, предприниматель. Фото: Авито.

Управляющей бизнесом Нармине Борисовой Авито помогает оперативно решать вопросы с поиском персонала. На закрытие вакансии уходит не более двух-трех дней, а иногда – даже часов:

– На других ресурсах поиск и закрытие вакансии может занимать две-три недели. Я могу провести 10-15 переговоров и созвонов, и конверсия будет десять звонков – один положительный ответ или один хороший кандидат.

С начала года количество предпринимателей, размещающих вакансии или заинтересованных в привлечении квалифицированных кадров на Авито Работа, выросло более чем на 10%.

Кампания построена в формате 360°, для реализации будет задействована экосистема из нескольких медиа-каналов: наружные поверхности на центральных локациях, реклама в бизнес-центрах, диджитал-форматы, перформанс и бренд перформанс, с помощью которых планируется охватить 75 миллионов человек старше 18 лет. Кроме того, кампания будет дополнительно поддержана на собственных медиа-ресурсах и соцсетях Авито, а также в прессе и телеграм-каналах.

Игорь Макаров, коммерческий директор Авито:

– За последние годы компания сделала гигантский шаг в развитии. Авито стал полноценной платформой для коммерции. Более половины всех профессиональных продавцов, представляющих сегодня малое и среднее предпринимательство в стране, доверяют нам развитие своего бизнеса и добиваются успеха вместе с Авито. Поэтому героями нашей новой рекламной кампании стали реальные предприниматели, а их истории – живой пример того, как мы помогаем им расти. Количество бизнесов на Авито постоянно растет: с начала года число продавцов в Недвижимости увеличилось более чем на 20%, в Товарах – более чем на 16%, в Авто – более чем на 15%, в Услугах – более чем на 12% и на более чем 10% – в Работе. Наша цель – непрерывный рост бизнеса наших клиентов, и через рекламную кампанию мы хотим показать истории существующих предпринимателей, которые растут вместе с Авито.

*Указанное число сделок рассчитано как среднее за период 13.03.22 – 15.04.22.

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