Леопарда-льва, поразившего своей гривой, запечатлели в нацпарке Приморья

Леопард Маньчжур нежится на солнце. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Очередной пятнистый хищник приморского национального парка ФГБУ «Земля леопарда» стал «звездой софитов». Дальневосточный хищник Leo 76M по имени Маньчжур, которого удалось запечатлеть в нетипичных позах, стал знаменитостью из-за схожести со львом. Вероятно, перед тем, как пройти мимо фотоловушек, зверь в чем-то измазал мордочку.

Грива Leo76M. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Как сообщили в пресс-службе нацпарка, за последние полгода удалось собрать более 1000 фотографий Маньчжура. Это один из самых высоких показателей, а также сигнал высокой активности зверя. Он бодр и постоянно в движении, несмотря на солидный (даже преклонный) возраст – 10 лет. Напомним, средняя продолжительность жизни дальневосточных пятнистых в дикой природе, к сожалению, не превышает 12-13 лет.

Фотоловушкам удалось поймать Маньчжура в разных настроениях. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Leo 76M, добавили в пресс-службе, еще и завидный жених. Во время прогулок и поиска пищи зверь регулярно помечает территорию, что говорит о высокой фертильности. Это своеобразные объявления о поиске пары.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

ФГБУ «Земля леопарда» регулярно проводит анализ кадров, полученных с фотоловушек, раскиданных по всей территории национального парка. Он был учрежден 21 мая 2012, объединив под своим управлением заповедные земли леопардов и старейший охраняемый заповедник в России «Кедровая падь». Это самая «кошачья» территории в России: за десять лет работы сотрудникам удалось увеличить популяцию леопардов в три раза – до более 113 особей. Также в нацпарке живут краснокнижные амурские тигры, дальневосточные лесные коты, которые являются редкими видами.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» подробно рассказывала о том, какие снимки удалось собрать «Земле леопарда» за последние три месяца.

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