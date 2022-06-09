Пропускная способность Транссиба может увеличиться до 100 миллионов тонн для загрузки портов Приморья

Транссибирская магистраль должна расшириться до 100 миллионов тонн привозимого груза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развивать транспортные коридоры, пока Восточный полигон не справляется с нагрузкой из-за переориентации экономики предложил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на пленарном заседании Медиасаммита-2022. По его мнению, Байкало-Амурская магистраль (БАМ), Транссибирская железнодорожная магистраль и Северный морской путь нужно серьезно модернизировать, чтобы загрузить приморские порты.

Таким образом Транссибирская магистраль должна расшириться до 100 миллионов тонн привозимого груза, что позволит заполнять приморские порты на максимум. Полпред отметил, что Россия переносит рельсы в сторону Востока из-за новых санкций. Теперь экспортные рынки проходят через Дальний Восток, в котором необходимо также провести локализацию.

– Очень много нужной нам продукции строится с зарубежной кооперацией, которая сейчас развалилась. Надо увеличивать степень локализации, и мы научимся делать сами то, что раньше не умели. Выхода у нас все равно нет. Сказать, что темпы развития инфраструктуры достаточные, будет не очень честно. Ситуация изменилась очень быстро. Закрылись все западные рынки и сохранились восточные. В центральной части России есть много предприятий постоянного цикла, которые должны регулярно отгружать продукцию. Они потеснили традиционные восточные грузы. Поэтому строить надо быстрее. В ближайшее время мы будем собираться у премьер-министра Михаила Мишустина и это обсуждать, докладывать президенту. Это реально сверхзадача – обеспечить разворот экономики на восточные рынки.

Есть смысл работать и с Северным морским путем. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В этой связи есть смысл работать и с Северным морским путем. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал, что за прошлый год по этому коридору перевезли 35 миллионов тонн груза. Новая цифра достигнет 80 миллионов к 2024-му. Хотя строительство ледоколов локализовано на 90 процентов, климат СМП по-прежнему остается главным препятствием на пути к увеличению мощностей. Глава министерства подчеркнул, что развитие сильной инфраструктуры имеет значение в первую очередь для инвестиционных проектов.

– У нас есть инвестиционные проекты «Новатэк» и «Восток Ойл», которые через пять лет будут давать в общей сложности 100 миллионов тонн груза в год на 100 миллиардов долларов – это сжиженный природный газ и нефть. Поэтому для нас основная задача – обеспечить такую инфраструктуру СМП. Чтобы эти дорогие экспортные грузы проходили беспрепятственно.

В победе над санкциями уверен и приморский губернатор Олега Кожемяко. Он считает, что заказы на заводы ДФО поступят от военно-промышленного комплекса. Например, судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне уже имеет полную загрузку. Работой обеспечены Славянский судоремонтный завод и одно предприятие в Находке.

На фоне разговора об увеличении грузопотока Олег Кожемяко заявил, что порты Приморья не загружены до конца. Потеря в обороте достигла значения всего в 10 процентов.

– Некоторые упали на 30-40 процентов, а некоторые не просели вообще. Ушли крупные компании: Maersk и MSC. На их место приходят небольшие китайские перевозчики. Ощущается недостаток судов, особенно балкеров. Все семь действующих портов имеют дополнительные мощности. Например, Восточный Порт имеет плюсом возможности по перевалке 30 миллионов тонн угля.

Губернатор отметил, что сейчас продолжается строительство порта Суходол, который в декабре выйдет на первые мощности – семь миллионов тонн. В числе других объектов порты «Вера» и «Коулстар». Для их полной загрузки нужно порядка 100 миллионов тонн.

ПО ТЕМЕ

Движение на первом международном мосту между Россией и Китаем открыли в Благовещенске

Мост ждал официального открытия с 2020 года (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.