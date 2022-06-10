В Приморье борются за жизнь чудом выжившего птенца редчайшей птицы

Специалисты надеются, что птица сможет вернуться в природу. Фото: Центр «Тигр»

В Приморский Центр спасения «Тигр» поступил прекрасный постоялец с очень грустной историей. Малыш дальневосточного аиста выпал из гнезда, но чудом выжил. Вот только его маме и еще одному пернатому не повезло, они погибли.

Специалистам удалось покормить птицу, они надеются, что у них получится выкормить малыша и он сможет вернуться в природу. Этот редчайший вид занесен в Красные книги России, Японии и Южной Кореи, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы. Популяция дальневосточных аистов насчитывает в Российской части Амурского экорегиона 700 пар.

Ранее «Комсомолка» рассказывала еще одну историю о редких птицах. На Камчатке в уникальном соколином центре родились птенцы краснокнижных кречетов. Пернатых привезли в феврале 2022 года прямиком из Мюнхена, теперь профессионалы следят за ними. Одни из основных задач этого уникального места – сохранить популяцию данного вида и противостоять браконьерскому отлову.

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