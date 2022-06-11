The Hatters, граффити и ДоброКвиз: каким будет День молодежи 2022 во Владивостоке?

Фото: Андрей МИРЕЙКО.

На набережной Цесаревича пройдет ряд масштабных мероприятий в честь Дня молодежи 26 июня. «Комсомольская правда – Владивосток» делится полной программой и хедлайнерами: обещают несколько масштабных шоу и звезд эстрады.

Праздник традиционно отмечают летом. Различные мероприятия посвящены тем, от кого зависит настоящее и будущее страны и даже мира. Фестиваль пройдет практически во всех городах нашей большой страны, однако предусмотрен и онлайн-формат с прямой трансляцией и играми в режиме реального времени.

Каждый из них будет состоять из 8 зон разной тематической направленности: музыки, креатива, активного образа жизни, просвещения, карьеры, юмора, добра и дружбы и возможностей. «Комсомолка»\расскажет о самых масштабных мероприятиях на каждой из них.

МУЗЫКА

В городе развернется шоукейс «Через тернии к звездам» (13:00-14:00): в его рамках выступят группы«Комсомольск» из Москвы и hehehe из Владивостока. Ребята расскажут, как они нашли своего слушателя.

Почувствовать себя диджеем может и не всего фестиваля, но важной его части сможет каждый. Евгения Матцейко в режиме реального времени проведет лекцию «Основы диджеинга» (15:00-16:00). К пульту пустят всех! Каждый сможет попробовать свои навыки в управлении «сердечным ритмом танцпола».

А солист группы Phonogramma Вячеслав Ворошнин проведет лекцию о сонграйтинге (16:00-17:00). Музыкант раскроет гостям секрет, как рассказать историю в песне.

В 18:00 у главной сцены начнется концертная программа. Все пришедшие смогут лично увидеть выступления таких исполнителей, как Максим Свобода & Кристина Кошелева, групп «Комсомольск», Phonogramma и hehehe.

The Hatters станет музыкальным хедлайнером Дня Молодежи в приморской столице (21:00-22:00). Питерская группа следует заветам цыганского фолк-панка: в их музыке достаточно драйва, лихости, слезливого скрипичного писка и ударов аккордеона – самое то для ритма владивостокской молодежи.

ЮМОР

Стендап стендапу – рознь! В зоне юмора их будет целых два. Первый – классический – выступление Эдвина Багдасаряна (15:00-16:00), участника Открытого микрофона на ТНТ. Не обойдется и без концерта с Владивостокскими комиками, а завершится все открытым микрофоном.

Второй – научный.Science Slam Russia (16:00-18:00)– это серия двадцатиминутных выступлений, участники которых с юмором расскажут о науке, научных открытиях и собственных теориях.

У русского человека с юмором всегда ассоциируются три буквы – КВН. И не зря! В день молодежи на набережной Цесаревича пройдет традиционный летний кубок клуба веселых и находчивых Владивостока (16:00-17:00).

КАРЬЕРА

В пространстве карьеры пройдет открытая дискуссия о возможностях, льготах и путях преодоления сложностей для индивидуальных предпринимателей (12:00-13:00).

Кроме этого, у присутствующих будет возможность посетить мастер-класс «Фабрики будущего – вызовы четвёртой промышленной революции» (13:00-14:00) – там можно будет познакомиться с киберфизическими системами, узнать больше о высокотехнологичных производствах, интернете вещей и цифровых фабриках.

А также пройдет несколько питчингов проектов и идей перед успешными предпринимателями Владивостока и партнёрами проекта (18:00-19:00).

ВОЗМОЖНОСТИ

Фонд «Энергия участия», «Росмолодежь» и компания Fesco поделятся информацией о президентских грантах, где взять ресурсы на свой проект, а также расскажут о мерах поддержки локальных инициатив (13:00-14:00).

Каждый школьник, студент и молодой специалист задавался вопросом: «Нужно ли высшее образование в современном мире?». В пространстве возможностей пройдет дискуссия на эту тему (14-15:00), модератором выступит генеральный директор русско-азиатской бизнес-школы «Рост» Евгений Шкарупа.

Еще одним интересным мероприятием станет факап-сессия от участников проекта «Твой Ход» (21-22:00) – студенты расскажут о барьерах при реализации проектов и лайфхаках по преодолению сложностей.

ДОБРО И ДРУЖБА

Темы квизов (викторин) расширяются каждым годом по всей России, это «развлечение с пользой» набирает популярность. В День молодежи во Владивостоке лучшие умы города сразятся в интерактивной игре ДоброКвиз (17:00-19:00). Заявить себя одним из гениев и присоединиться смогут все.

«Поможем вместе» – это интерактивный стол для адресной помощи нуждающимся, каждый сможет выбрать подопечного и обеспечить его набором продуктов онлайн, стол будет работать весь день, поэтому вернуться туда можно и несколько раз.

На постоянной зоне в пространстве добра будет работать фонд защиты животных «Умка». Волонтеры расскажут об особенностях работы с животными, а заинтересовавшиеся смогут заглянуть на выставку-пристройство животных из приютов и познакомиться со своим будущим мохнатым лучшим другом.

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Летчики-космонавты и популяризаторы космических наук поведают о космических миссиях 2022 года, новых космических технологиях, профессии космонавта и многом другом во время космического лектория (12:00-14:00).

Сооснователь движения «Решение Город» и сети велопрокатов «Сам себе велосипед» Антон Савенко будет модерировать паблик-ток на тему городского развития (15:00-16:00). Обсуждаться будут городская среда, развитие общественных пространств и транспортное устройство.

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В пространстве активного образа жизни пройдут соревнования по трикингу,в свободное время участники покажут захватывающие и искусные маневры.Простые гости смогут попробовать выполнить трюк под наблюдением профессиональных тренеров.

На турнир по студенческому баскетболу АСБ 3х3 можно будет прийти и обсудить, чья модель «джорданок» уже устарела, высказаться на тему неровных колец и перекаченных мячей... Или просто выбрать себе команду-любимчика и болеть за нее до самого вечера.

А на рампе набережной выступят владивостокские райдеры. Они поучаствуют в соревновании и смогут просто покататься. К сожалению, информации о том, можно ли будет присоединиться новичкам, у «Комсомолки» нет. Но и просто посмотреть на профессиональные трюки – дело очень увлекательное.

КРЕАТИВ

Граффити – слово очень интересное. Практически каждый когда-то хотел быть панком и бунтарем, или даже владивостокским Бэнкси – это не важно. Ведь на мастер-классах по граффити (13:00-18:00), каждый сможет поучаствовать в создании арт-объекта. После Дня молодёжи эти арты будут размещены в городских пространствах. Возможно, кто-то откроет в себе талант к искусству и займется облагораживанием наших скверов (разумеется, предварительно заручившись поддержкой правительства Приморского края).

А если вы ощущаете в себе талант Бродского, но пока не решились заявить об этом городу – добро пожаловать на Поэтическое шоу (15-16:00). Даже если решились – приходите, чтобы познакомиться с коллегами по ремеслу.В пространстве зоны организуют свободный микрофон, воспользоваться им сможет каждый.

Для ФОТОхудожников будет поставлено несколько локаций. Одной из них станет фотозона «Кубический город» (16:00-17:00) – это пространство из кубов с рисунками, которые можно собрать несколько больших картинок. Кроме этого, здесь можно будет распечатать фотографии, сделанные в самой фотозоне или фотографии с фестиваля, выложенные в социальные сети.

Завершением фестиваля станет двадцатиминутный праздничный фейерверк. Чтобы застать яркие огоньки в Приморском небе, нужно стоять у главной сцены в 22:00, 26 июня.

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