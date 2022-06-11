Президент Зеленский ввел санкции против ректоров владивостокских вузов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении более 260 ректоров российских вузов. Среди них есть и ректоры владивостокских учебных заведений. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным сайта, бессрочные санкции вводятся со дня опубликования документа и предусматривают «прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами».

Всего в списке 261 ректор, среди них оказались и местные руководители вузов. Это Борис Коробец – ДВФУ, Татьяна Терентьева – ВГУЭС, Олеся Перич – врио ректора ДВГИИ. Ректорам ТГМУ Валентину Шуматову и МГУ им. Невельского Денису Бурову этой участи удалось избежать.

Санкциями предусматривается в частности блокирование активов, предотвращение вывода капиталов из Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, лишения госнаград Украины, запрет въезда в страну.

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