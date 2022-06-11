Выбрать предмет для ЕГЭ? Эксперт из Приморья раскрыл нововведения для абитуриентов

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Уже 20 июня во всех вузах страны стартует приемная кампания, и абитуриентам предстоит столкнуться с изменениями в поступлении в ВУЗ. Принято немало новых мер: знали ли вы, например, что теперь дополнительные баллы могут дать даже серебряные и бронзовые значки ГТО, а не только золотые? О нововведениях мы поговорили в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM c директором департамента по работе с абитуриентами ДВФУ Михаилом Компанцом.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ

– Вы помните, как сами подавали документы в вуз?

– Да, я прекрасно это помню. В 2000 году я окончил школу и приехал во Владивосток из Спасска-Дальнего. Тогда были жуткие очереди на подачу документов, все старались прийти в самый первый день. Сейчас, проработав 17 лет в приемной комиссии, я понимаю, что от даты подачи документов ничего не зависит – вовсе не обязательно ради этого вставать в шесть утра.

– Специальность выбрали сразу?

– Да, я всегда знал, что хочу быть инженером автомобильного транспорта.Стремился к этому на протяжении всего обучения в школе: усердно изучал физику, математику и другие естественные науки. Поступил в Политен и успешно его окончил.

ЧТО НОВОГО В ЭТОМ ГОДУ

– Сейчас документы в вуз правда можно подать даже через Госуслуги?

– Да. Сильно изменился механизм поступления. Например, вступительные испытания в вуз, которые сейчас заменяет ЕГЭ, намного облегчает этот процесс. Мы в свое время сдавали пять экзаменов, чтобы закончить школу, потом приезжали в новый для нас город и сдавали вступительные в вузе. Обычно это был один или максимум два университета, если получалось, потому что между вступительными был короткий промежуток времени. Сегодня стресс сдачи экзаменов для школьников снижен практически до минимума. Общаясь с родителями и школьниками, можно сделать вывод, что мало кто готов отказаться от сдачи ЕГЭ: в противном случае экзамен про русскому языку, математике и другим предметам нужно будет сдавать три-четыре раза.

Также становится доступнее подать документы: в этом году полноценно возвращается очный прием: отменили коронавирусные ограничения. ДВФУ с самого первого года своего основания разработал собственную онлайн-форму подачи документов на официальном сайте, и уже три года мы участвуем в «пилотном» проекте Министерства образования подачи документов через Госуслуги. В первый год из всех участвующих университетов в программе мы были единственными на Дальнем Востоке. В этом году во все вузы России, где есть бюджетные места, можно этим способом подать документы на направления бакалавриата и специалитета.

– Чем приемная кампания в этом году отличается от прошлых? Кроме подачи документов через Госуслуги

–Среди значительных изменений в ДВФУ: расширен выбор предметов для сдачи. Например, раньше на инженерное направление нужно было сдавать русский язык, математику и физику, а теперь абитуриент может выбрать либо физику, либо информатику. Много направлений претерпели такие изменения. Второе значительное отличие – в этом году в качестве индивидуальных достижений учитывается не только золотой значок ГТО, но и серебряный, и бронзовый. В нашем университете вырос перечень индивидуальных достижений: туда вошли различные олимпиады, творческие конкурсы, за победу в которых абитуриент может получить дополнительные баллы.

– Что насчет бюджетных мест в этом году?

– В последние два года значительно увеличилось количество бюджетных мест. Например, в прошлом году их увеличили более, чем на 1000. А в этом году – еще на 300. Сейчас мы ведем набор на рекордное количество мест, общее их количество – более 5000. Из них 3077 для тех, кто заканчивает школу в этом году – на направления бакалавриата и специалитета.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

– Ученый совет ДВФУ изменил правила приема для детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Какие требования для поступления теперь у таких абитуриентов?

– Указом президента теперь меры поддержки оказываются детям не только военнослужащих, но и сотрудников некоторых федеральных госорганов, также участвующих в спецоперации. Дети, чьи родители погибли, либо пострадали, могут поступать без вступительных испытаний: не имеет значение, сдавали они экзамены или нет. Им достаточно предоставить аттестат о среднем образовании и справку, подтверждающую отношение к такой группе. На них выделяется квота в размере 10% от общего количества бюджетных мест – в ДВФУ это 308.

– Внутренний экзамен – это вместо ЕГЭ?

– Определенная категория студентов могут вместо ЕГЭ сдавать внутренние экзамены в университете. К таким абитуриентам относятся иностранцы, инвалиды и дети, чьи родители участвуют в спецоперации на Украине при отсутствии результатов ЕГЭ. Этот тест позволяет понять навыки и знания поступающего.

– Какие документы потребуются при поступлении детям участвующих в спецоперации на Украине?

– Аттестат, паспорт и справку, которая подтверждает их статус.

ОБ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ

– Что такое «бакалавриат» и «специалитет»?

– Для нас и наших родителей абсолютно понятно, когда в дипломе написано «специалист». То есть мы с вами после школы обучались пять лет и, соответственно, вышли из стен вуза с этим «статусом». Много лет назад произошел переход на двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. На бакалавриате человек четыре года получает общее понимание о направлении деятельности. Мой любимый пример: раньше была специальность «промышленное и гражданское строительство». Сейчас направление подготовки «строительство» вот какое: четыре года студенты учатся все вместе и получают базовые знания; после этого они приходят на производство, где им помогают освоиться. Это вариант бакалавриата – получить основы в университете и дополучить недостающие знания прямо на месте работы. Либо можно после бакалавриата поступить в магистратуру на два года и получить определенные знания в узкой области.

Михаил Компанец в студии радио «Комсомольская правда-Владивосток». Фото: Елизавета ЕНИНА

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА

– В этом году количество мест на «Лечебное дело» увеличилось, но в общем конкурсе будет всего пять мест. Девять мест предоставлены для особой квоты, остальные места – целевые. Это почему?

– Готовить специалистов без «целевого заказа» достаточно странно, на мой взгляд. На «Лечебное дело» в этом году стало на 14 мест больше – теперь их 114. Особенность медицинских специальностей в том, что мы готовим специалистов не в пустоту, а под конкретных заказчиков. Сейчас большее количество мест отдано под этот целевой набор.

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– Ребенок при поступлении на целевое обучение приобретает рабочее место как минимум на три года после окончания вуза. Так он понимает, для чего учится и к чему стремится. Как правило, студенты, которые поступают по «целевому», не мучаются вопросами, что им делать после выпуска из университета.

– Это же дискриминация тех, кто хорошо сдал экзамены и просто хочет учиться.

– Не соглашусь. Финансирование из средств федерального бюджета – это определенный государственный заказ. Государство оплачивает обучение ребенка, чтобы потом он пришел и трудоустроился. На «Лечебном деле» с учетом целевого набора будущее ребенка определяется несколько раньше. Абитуриент может найти «заказчика» и заключить с ним целевой договор, при этом еще получить кучу бонусов. Например, по целевому компании и ведомства платят своим студентам стипендии или, может быть, оплачивают проживание в общежитии.

– Такое количество целевых мест – это инициатива вуза?

– Это постановление правительства Российской Федерации о распределении целевых мест. Если государство выделяет бюджетные места, оно вправе требовать и кадры для заказчиков. Но все незанятые целевые места уйдут в общий конкурс

НА КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

– На сколько специальностей в вузе можно одновременно подавать документы?

– В ДВФУ – на три образовательные программы.

– Какие чаще всего выбирают направления, если абитуриент подает сразу на три образовательные программы?

– Как правило, выбирают близкие друг к другу направления. Сильного разрыва почти не бывает: одновременно не подают, например, на «Строительство», «Юриспруденцию» и «Международные отношения». Как правило, выбирают один блок: «Международные отношения», «Политология», «Перевод и переводоведение». Или «Строительство», «Строительство уникальных зданий и сооружений», «Машиностроение». Область интересов обычно у ребенка уже сформировалась, и он понимает, где видит себя в будущем. Но двухуровневая система образования – бакалавриат и магистратура – позволяет получить его по интересным траекториям. Ведь никто не говорит, что студент, который закончил бакалавриат «Строительство», должен идти и в магистратуру «Строительство». Он может отучиться два года даже на «Экономике» – быть по базовому образованию строителем и при этом стать экономистом.

ИНОСТРАННЫЕ АБИТУРИЕНТЫ В ЭТОМ ГОДУ

– Будет ли ДВФУ принимать на обучение студентов, которых отчислили из зарубежных вузов, и на каких условиях?

– ДВФУ не просто будет, он уже принимает! К нам переводятся ребята, которые обучались в вузах Украины. Зачисляются они в порядке перевода на вакантное бюджетное место. А для тех, кто зачисляется на первый курс, выделена правительством Российской Федерацией дополнительная квота в количестве 10 000 мест. Как правило, такие абитуриенты обращаются в Министерство образования и науки, и им выделяют дополнительные целевые места в пределах специальной квоты.

– Можно ли спрогнозировать, как будет с поступлением иностранных студентов в этом году?

– Предполагать сложно, но мы пережили два года пандемии, когда передвигаться между государствами было сложно. Но даже то, что мы успешно перешли с очного формата обучения на дистанционный за короткий промежуток времени, не привело к спаду интереса иностранных абитуриентов к поступлению в российские вузы и, в частности, в ДВФУ. Обычно к нам приезжают из Китая, Индии, Кореи. Пока все идет в штатном режиме, ничего необычного в приеме иностранцев не наблюдается.

ПОДРОБНЫЕ ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПОСТУПЛЕНИИ

– Какие вопросы задают приемной комиссии чаще всего?

– Самый любимый вопрос: «Когда можно подавать документы?». Это связано с нынешней ситуации, сейчас школьники как раз сдают ЕГЭ. Еще многие не понимают, почему прием начинается с 20 июня, а выпускные у школьников 25, 26, 27 июня: для кого эта первая неделя? Она специально для выпускников прошлых лет, у которых уже есть документ об образовании. Чтобы не было тех самых очередей, как были во времена нашей молодости, так распределяют потоки абитуриентов. Поэтому отвечу на самый популярный вопрос – как только документы у вас появятся, так и подавайте! Их перечень минимальный: паспорт, аттестат и номер СНИЛС. Последний требуется с прошлого года, так как у нас изменилась визуализация списков поступающих. Вместо фамилий указан номер СНИЛС поступающего.

– Где можно найти всю необходимую информацию о поступлении?

– На сайте ДВФУ – это самый достоверный ресурс, на котором максимально оперативно размещаются любые изменения. Мы постарались удобно структурировать страничку «Поступающим» для всех, кто планирует учиться в ДВФУ на любом уровне образования: бакалавриат, магистратура, аспирантура, ординатура. Еще у нас есть страничка во «ВКонтакте» – «Абитуриенты ДВФУ», она существует почти 10 лет. Там мы стараемся оперативно в удобном для молодежи формате рассказать информацию, которая написана в официальных документах. Можно позвонить на «горячую линию»: 8-800-555-0888.

– Очно много приходит людей задать вопросы?

– Очень немного. Видимо, молодежь привыкла к дистанционному формату взаимодействия. Мы вырастили новое поколение в сложившихся условиях.

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