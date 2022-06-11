Так близко: В Приморье белухи подошли вплотную к каякерам

Фото: Екатерина КАМЕНЕЦКАЯ.

Огромные белухи стали спутниками каякеров в Приморском крае во время морской прогулки. Спортсменам удалось вблизи рассмотреть китов и пофотографировать животных. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Фото: Екатерина КАМЕНЕЦКАЯ.

Зубатые киты попали в объективы камер в районе острова Клыкова. Как раз там сегодня прогуливались местные каякеры. По их словам, белухи проследовали от Шкота до Клыкова.

Фото: Екатерина КАМЕНЕЦКАЯ.

Спортсмены поприветствовали спутников, вели себя сдержанно и белух не трогали. Только лишь пофотографировали и отправились дальше по маршруту.

Фото: Екатерина КАМЕНЕЦКАЯ.

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