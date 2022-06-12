На Чукотке в День России спели песню «Катюша» на своем родном языке

Чукотский автономный округ передает свои поздравления россиянам. Фото: принтскрин видео.

Чукотский автономный округ передает свои поздравления россиянам в День России. На фоне прекрасных просторов артисты ансамбля «Эргырон» в национальных костюмах своего народа исполнили на чукотском языке знаменитую военную песню «Катюша».

– Россия – это мы. Чукчи, эскимосы, эвены и эвенки, русские, татары, чеченцы, коряки и все народы, у которых одна Родина. Все мы граждане большой страны, которой мы гордимся, которую любим всем сердцем и готовы защищать, когда это необходимо, – поделился в своем Telegram-канале губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

Отметим, что жители и гости региона встретят праздник концертами, национальными играми, флешмобами и другими развлекательными мероприятиями. Ожидается, что в народных гуляниях могут принять участие более четырех тысяч человек. А во Владивостоке на центральной площади музыка звучит с самого утра, песни и танцы продлятся до самого вечера.