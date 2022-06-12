Аварийный мост в Андреевке не перекроют, но приведут в порядок

Для обеспечения безопасности установили знаки ограничения скорости. Фото: принтскрин видео.

Жители Андреевки переживают, что мост на четвертом километре, через который летом обычно проезжают толпы туристов вот-вот присоединится к мостопаду. Этой весной уже случилось таких инцидента, произойдет ли новый попытался выяснить корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Для обеспечения безопасности установили знаки ограничения скорости и массы транспортных средств. Решение о перекрытии принимается в исключительных ситуациях, когда мост не может выдерживать движение легкового транспорта. Значит отдыхающим не придется искать объездные пути, чтобы отправиться к морю. Но является ли это поводом для радости? Дело в том, что сверху дорожное полотно выглядит неплохо, но сваи, на которых держится вся конструкция, прогнили и проржавели. Это прекрасно видно на видеоролике, который опубликовал один из местных жителей в социальных сетях.

– На сегодняшний день ввиду срочности мероприятий под угрозой обрушения моста на автодороге Суханова-Андреевка разрабатывается техническое решение по отводу воды и устройству бандажей на опорах. После согласования мероприятий заказчиком, подрядная организация немедленно приступит к работе, – сообщили в министерстве транспорта Приморского края.

Также в министерстве отметили, что на мосту ежегодно выполняются работы в рамках содержания: очистка подмостовых зон мостовых сооружений и конусов от мусора и травы, очистка от мусора тротуаров, заделка трещин асфальтобетонного покрытия тротуаров, периодический осмотр мостового сооружения, ремонт отдельных секций перильного ограждения, замена деревянного настила и так далее.

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