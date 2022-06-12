Юнармейцы развернули огромный флаг России на главной площади во Владивостоке

День России во Владивостоке празднуют с самого утра. Фото: Марина МИКИТЮК Фото: КП – Владивосток

День России отметили 12 июня во Владивостоке. Основной праздничной площадкой стала центральная площадь города. С самого утра началось торжественное мероприятие: приморцы получили ленточки и флаги с символикой нашей страны, губернатор вручил юным жителям края их первые паспорта, играла громкая веселая музыка, а на тематических локациях проводились активности. А после всех увеселительных программ гости наблюдали подъем флага России.

Патриотический флешмоб – одно из самых ярких событий этого праздника. Представители всероссийского движения «Юнармия» развернули большой государственный флаг России. Построение заняло около 30 минут, при этом мог присоединиться каждый желающий. Гости и жители приморской столицы активно подключались к флешмобу, помогая юнармейцам. Со сцены звучали песни, которые исполнили коллективы вокальной студии «Vazerova Voice», музыкальный проекта «Признание» и арт-студия «АванСцена».