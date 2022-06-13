Отбивалась лейкой: учительница, спасшая в Приморье внучку от растерзания медведем, уберегла три жизни

Елена Геннадьевна работает в детском доме. Фото: Telegram-канал arsenevtv

Прогулка в селе Яковлевка в Приморье едва не закончилась трагедией в минувшие выходные, 12 июня. Как писала «Комсомольская правда – Владивосток», пятилетнюю девочку удалось вырвать из лап медведя. В краевом минздраве рассказали, что семью атаковал небольшой хищник, а сейчас ребенок с отцом лежат в больнице. Как оказалось, сюжетных поворотов в героическом спасении гораздо больше. К счастью, плохого финала в истории «Маши и медведя» удалось избежать.

Детали «КП – Владивосток» раскрыла Ксения, дочь социального педагога Елены Геннадьевны Косач. Последняя оказалась бабушкой 5-летней Маши, которую хищник ранил в голову и шею. Женщину можно по праву назвать героиней. По словам дочери, Елене Геннадьевне в роковой день удалось спасти три жизни.

– Моя мама заслуживает награды за спасение жизни людей. Мы, ее родственники, считаем, что она совершила настоящий подвиг! Об этом мы написали ходатайство в адрес губернатора края Олега Кожемяко.

Как все было? Хищник по неизвестной причине зашел в город. У семьи частный огороженный дом, к которому мишка подобрался из лесных угодий. Подойдя к людям, он выбрал первую жертвую – совсем юную Машу. Как писала «КП», девочка успела пострадать от когтей. Благо, Елена Геннадьевна мгновенно оказалась в центре событий, она схватила все, что попалось под руку. Отбиваться от медведя пришлось лейкой – к удивлению всех, педагог начала в одиночку драться с хищником. Как пояснила Ксения, опасный косолапый был отнюдь не маленьким, как написали в СМИ. Вставший на задние лапы зверь оказался ростом с педагога (около 170 сантиметров).

Глубокую рану он оставил на руке женщины; тогда Елена Геннадьевна схватила Машу и заперлась в доме. Перед этим, отражая атаки медведя, женщина выкрикнула матери девочки, Екатерине, приказ прятаться. В эти минуты девушка держала в руках новорожденного ребенка. Вероятно, если бы не клич, сразу две жизни могли бы оборваться прихотью хищника.

Сейчас Елена Геннадьевна залечивает раны. Связаться с ней напрямую редакции пока не удалось: женщине нужен отдых. Внучка Маша госпитализирована: в больнице она лежит вместе с отцом. К счастью, состояние ребенка удовлетворительно, прокомментировали «Комсомолке» в краевом минздраве. Пока родственники отдыхают, а мама Маши с малышом на руках отдыхают от пережитого стресса, Ксения намерена добиться награды для матери-героини:

– Она работает в детдоме, особенно чутко относится к детям и готова свою жизнь в случае опасности отдать за других. <...> Конечно, если бы не мама, погибли бы люди. Награды – это второстепенное. Если не выйдет – да и ладно. Но хотелось бы, чтобы не только мы признали ее героиней.

Сбежавшего косолапого все еще ищут. Вероятно, он отбился от родительницы, из-за чего так агрессивно отреагировал на человека.

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