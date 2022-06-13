Жителям трех районов Камчатки запретили любой отдых в лесу из-за угрозы стихии

Каждая мелочь в опасный сезон может вызывать пожар. Из архива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стихия добралась до хвойных и смешанных лесов Камчатки. В двух районах класс пожарной опасности повысили до пятого уровня, этот показатель, пояснили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе краевого МЧС, максимальный по региональной шкале.

Речь идет о селе Сосновка в Елизовском муниципальном районе и поселке Ключи в Усть-Камчатском муниципальном районе. Высший уровень опасности – пятый – позволяет запретить в лес проезд транспорта и походы в лес. Каждая мелочь, от искорки до осколков стекла, могут спровоцировать масштабный пожар. Напомним, пятый класс также действует в Мильковском районе и поселке Начики Елизовского муниципального района.

– Спасатели настоятельно рекомендуют населению воздержаться от разведения костров, дымокуров... Членам садоводческих товариществ не следует разводить костры на своих участках во избежание распространения огня на лесные территории. Окурки и спички должны быть полностью погашены в песке, глине, воде или в импровизированных емкостях, – уточнили в пресс-службе.

Аналогичная ситуация в Анадырском и Билибинском районах Чукотского автономного округа, согласно данным системы SCANEX. К счастью, угроз для населенных пунктов нет. Власти 7 июня снизили режим опасности до первого: огонь отступает. Ранее Авиалесоохрана отправила 50 сотрудников на Чукотку для борьбы с пожарами.

Пожары в Анадырском районе Чукотки. Фото: система мониторинга пожаров SCANNEX, fires.ru

Все массовые мероприятия в лесу в обозначенных муниципалитетах запрещены. Жителей накажут штрафом за разведение костров, мусора и сухой травы. Физические лица заплатят за нарушения от пяти до 15 тысяч рублей, должностные лица – от 40 до 60 тысяч, компаниям придется раскошелиться на сумму от 300 до 400 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы вырастут вдвое.

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