Первая в России государственная школа серфинга открылась на Камчатке

Первые ученики школы. Фото: правительство Камчатки

Первая во всей стране государственная школа серфинга открылась для детей Камчатки. Snowave Surf School готова принять ребят в возрасте от 9 до 16 лет, как сообщили в пресс-службе полпреда ДФО на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Лагерь расположили на Халактырском пляже вблизи Петропавловска-Камчатского.

По заверению создателей организации, Snowave Kamchatka – первая школа серфинга в России. Именно с момента ее основания в 2009 году началось продвижение и развитие серфинга на Камчатке и по всей стране. Теперь же с помощью краевых властей удалось открыть спортивную школу по этой дисциплине на бюджетные деньги.

– Элитарный, дорогостоящий вид спорта и, безусловно, очень сложный, с точки зрения организации тренировочного процесса, получил государственную поддержку в таком отдаленном регионе, – рассказал пресс-службе правительства Камчатки Антон Морозов, основатель Snowave Kamchatka.

Отметим, глава организации является и создателем Федерации серфинга на Камчатке. Он предложил идею об открытии такой школы властям, к чему и прислушался губернатор региона Владимир Солодов. По словам Морозова, школа налаживает связи с коллегами из Австралии, чтобы создать практическую базу преподавания. Именно в этой стране находится мировой центр серфинга.

Напомним, этот вид спорта в классическом виде на короткой и длинной доске в России практикуют в нескольких регионах: на Сахалине, в Приморье, Петебурге, Кубани и Республике Крым. Камчатка, омываемая водами Тихого океана, имеет несколько преимуществ – заниматься серфингом в регионе можно круглый год. Это значит, что в крае, вероятно, будут готовить олимпийских спортсменов. Первые соревнования, включающие серфинг, прошли в 2020 году на Олимпиаде в Японии, саму дисциплину признали олимпийской в 2016 году.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как серфингом занимаются в Приморье. Все о точках и проката и спортсменах этой дисциплины – в отдельном материале.

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