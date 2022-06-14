Девять инвестпроектов представят на ПМЭФ приморские делегаты

Проекты показывают разнообразные возможности региона. Фото: Комсомольская правда

Команда директора Инвестагентства Игоря Трофимова представит на Петербургском международном экономическом форуме девять проектов, восемь из которых уже реализуют в разных уголках Приморья. Все они затрагивают большой спектр отраслей, например, в Партизанске построят винодельческий комплекс, а в Спасске-Дальнем появится медицинский центр. К тому же участники посетят три сессии, посвященные туризму, новым транспортным коридором для морских перевозок и инвестиционному климату, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Наши инвестпроекты достойно представят Приморский край на форуме»

– Хочу подчеркнуть, что приморские проекты, помимо экономической функции, несут и социальную. Строительство, например, многопрофильного медицинского центра в Спасске решит проблему с качественным медицинским обслуживанием нескольких отдаленных муниципальных районов. А открытие комплекса по утилизации и переработке отходов улучшит экоситуацию на территории опережающего развития «Надеждинская», где сосредоточено много промышленных предприятий, – отметил Игорь Трофимов.

Директор агентства подчеркивает, что проекты показывают разнообразные возможности региона. Так, в Приморье уже есть места для рекреации и туризма (центр зимних видов спорта «Синяя сопка»), промышленности (комплекс по производству кормов для рыб и домашних животных), пчеловодства и других областей. К слову, девятый проект, возможно, вырастит с нуля именно благодаря инвесторам, которые заинтересуются им в Петербурге – это туристический комплекс «Бухта Алеут» в Хасанском районе общей стоимостью более 200 миллионов рублей.

– Также наши проекты решают проблемы импортозамещения товаров и услуг. В их числе комплекс по производству кормов с цехами для выращивания ценных пород рыб в Михайловском районе. Он предложит свою продукцию в качестве импортного аналога и обеспечит население рыбопродукцией. Инвестпроект приморского виноделия в Партизанском ГО интересен сочетанием винодельческой и туристической составляющей, что востребовано среди любителей спокойного отдыха. Для активных туристов доступны услуги центра зимних видов спорта «Синяя сопка», который расположен в центре городской агломерации Владивостока.

В репертуаре: туризм, обмен опытом и СМП

Представители Инвестагентства планируют принять участие и в общей программе мероприятия. Приморские делегаты постараются наладить сотрудничество на сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты», где выступит руководитель Ростуризма Зарина Догузова. По словам Игоря Трофимова, эта встреча даст возможность получить финансирование трех туристических проектов резидентов свободного порта Владивосток: аквапарка «Аквапарадайз» на Русском острове, туристического кластера на побережье бухты Троица в Хасанском районе и гольф-парка в Надеждинском районе.

– Уже традицией стало наше участие в сессии «Оценка состояния деловой среды, инвестиционного климата и инвестиционного потенциала в субъектах РФ», на которой каждый год отмечается наш стабильный рост в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в Российской Федерации. Мы надеемся обменяться опытом с другими региональными командами и узнать о новых эффективных подходах по решению проблем инвестиционного развития территорий. За последний год произошло много изменений: как в привлекательности отраслей и регионов для инвестирования, так и в условиях, на которых инвесторы заходят в проекты. Мы уверены, что итогом работы этой сессии станет новый инвестиционный стандарт, по которому мы сможем эффективнее развивать бизнес в Приморье.

При этом глава Инвестагенства рассказал, что сегодня нарастает вовлеченность Приморья в национальный проект Северного морского пути. В этом году заработают первые каботажные круговые рейсы из Мурманска в порты Дальнего Востока. Чтобы наладить грузопотоки по новому маршруту команда региона отправится на сессию «Северный морской путь: международный транспортный коридор».

– Мы надеемся, что будут достигнуты предварительные договоренности и приняты конкретные решения по обеспечению стабильного грузопотока в объемах, необходимых для развития нашего региона в складывающихся геополитических и экономических обстоятельствах.

О сотрудничестве

В организации считают, что ПМЭФ – это именно площадка для диалога, поиска и развития деловых контактов. В этой связи сотрудники Инвестагентства планируют «максимально развить многоформатное сотрудничество» с внешнеэкономическими партнерами, отечественными и зарубежными объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями, российскими общественными организациями, а также субъектами Российской Федерации.

Кстати, в 2019 году приморское Инвестагентство уже представляло на форуме весь Дальний Восток. Тогда регион показал хороший результат и попал в первую десятку в Национальном рейтинге инвестклимата.

Напомним, в мае «Комсомольская правда» узнала, что на 25-й Петербургский международный экономический форум от Приморья отправятся губернатор края Олег Кожемяко, председатель правительства региона Вера Щербина. Также в предварительный список попали зампред правительства в области промышленности и торговли Николай Стецко, заместитель министра экономразвития Владимир Зирченко, директор агентства по туризму Арсений Крепский и другие делегаты.

Руководитель проекта «Киберателье и креативные предприятия Приморья» Наталья Карпова рассказала, что центр «Мой бизнес» представит цифровую ИТ-платформу «Киберателье» на Петербургском международном экономическом форуме. Пользователи площадки смогут с ее помощью использовать специальные аватары, создавать дизайнерские решения. Потребителю останется только заказать готовую разработку из экоматериалов, а при необходимости дополнить ее.

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