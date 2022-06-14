Что происходит с пляжами Владивостока в разгар отпусков?

Еще немного, и во Владивостоке начнется настоящая жара. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Море, солнце и, конечно, пляж – все, что нужно для идеального отдыха. Открытие купального сезона во Владивостоке традиционно приходится на 15 июня, но из-за капризов погоды, холодного и туманного первого месяца лета по-настоящему комфортным море становится только в июле. Однако, несмотря ни на что, городские пляжи должны быть готовы к началу сезона.

Сколько всего муниципальных пляжей будет открыто в дальневосточной столице, как идет подготовка рассказали в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM заместитель начальника управления – начальник отдела текущего содержания, ремонта и озеленения управления туризма и городской среды администрации Владивостока Михаил Янборисов и руководитель Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.

О ПЛЯЖАХ В ЦЕЛОМ

– Сколько всего муниципальных пляжей будет в этом сезоне и где?

Михаил Янборисов: В текущем году к открытию планируется три муниципальных пляжа без арендаторов. Это пляжи в бухте Ахлестышева, бухте Аякс и парке имени Сергея Лазо на Санаторной. Муниципальные пляжи, где стоят арендаторы, тоже будут доступны: пляж на станции Чайка, в бухте Улисс и пляжи бухты Лазурной – наша любимая Шамора.

– Часто люди во всем винят городские власти, в том числе и во многих моментах, касающихся пляжей. В чем главное отличие муниципальных пляжей? Есть какие-то нормативы, которым должен соответствовать городской пляж?

Михаил Янборисов: Почти все пляжи в черте городского округа – муниципальные, за исключением мест на острове Русском, которые находятся в ведении Минобороны. Мы их разделяем по наличию и отсутствию арендаторов.

Правила и нормативы одинаковые для всех, в том числе и для арендаторов. Здесь нет разделения. Действует приказ МЧС №732 от 30.09.2020, который предусматривает правила поведения, технику безопасности и все, что должно эту безопасность обеспечивать, в том числе и требования для муниципалитетов и арендаторов в части обследования дна.

Также действует постановление губернатора Приморского края №196 от 24.04.1998, которое прописывает требования и правила организации именно пляжной территории, в том числе и какая инфраструктура должна быть на пляжах, вплоть до мелочей. К примеру, по этим правилам на пляжах должны находиться фонтанчики с питьевой водой.

Еще действует 45 МПА – это правила благоустройства территории Владивостока, в которых прописаны требования по организации пляжных территорий.

И, соответственно, требования к воде от Роспотребнадзора.

О ЗНАМЕНИТОЙ ШАМОРЕ

– Если говорить, к примеру, о той же Шаморе, то там уже много работ проведено: песок чистый, морская капуста выбрана.

Михаил Янборисов: На Шаморе три пляжа в аренде. Арендаторы убирают случайный мусор, а на первом пляже еще и просеивают песок. В этом году мы купили дополнительную технику для этого. Ее смонтировали и адаптировали под наши условия. Сейчас на Лазурной идет просеивание песка, техника убирает мелкие камни, ракушки, мелкие осколки стекла.

Знаменитая Шамора. Фото: Сергей БАЛАНОВ

– Решены ли вопросы со сбором отходов и их вывозом? И чья это зона ответственности?

Михаил Янборисов: Это ответственность арендаторов. В договорах прописаны правила содержания территории, а также размещение контейнеров и баков для отходов. Дальше арендатор организует их вывоз совместно с экологическим оператором.

– На Шаморе были запланированы работы по ремонту пешеходного моста – он уже готов?

Михаил Янборисов: Капитальные работы по ремонту моста уже завершены: уложено асфальтовое покрытие с двух сторон и восстановлена плита основного мостового перекрытия. Сейчас ведутся косметические работы, докрашивают леера.

– Есть ли в планах еще какие-то работы по изменению облика Шаморы?

Михаил Янборисов: Есть инсайдерская информация в части третьего пляжа. Там «Мыс Крутой» уже согласовал с городом концепт благоустройства всей пляжной полосы. Будет очень красиво, но пока не могу раскрывать всех деталей. Работы уже ведутся, и уже в этом сезоне мы увидим результат.

О ТЕПЛОЙ САНАТОРНОЙ

– Весной мы говорили о предстоящих работах в парке Лазо. Первый этап работ по переоборудованию парка уже начался. Будет ли там доступ к пляжу?

Артур Шибаров: Территория парка большая, и чтобы не лишать людей отдыха, мы разделили работы на несколько этапов. На первом этапе мы благоустроим входную группу: поменяем покрытие, установим новые опоры освещения и заложим визуальный код. Основная наша идея в том, чтобы сохранить именно ту атмосферу, которая была у парка в советское время.

– Какие-то преобразования уже появятся на этом пляже в этом сезоне?

Михаил Янборисов: Пляж уже готов к открытию сезона: здесь очищена территория, есть пункт первой медицинской помощи, заключен договор со спасателями, обследовано дно.

Пляж на Санаторной. Фото: Сергей БАЛАНОВ

ОБРАЗЦОВЫЕ ПЛЯЖИ

– А в конце пляжного сезона вы узнаете, на что чаще всего жалуются отдыхающие?

Михаил Янборисов: Такую информацию мы собираем в течение всего сезона и стараемся на все жалобы оперативно реагировать. Обычная история – это случайный мусор. В прошлом году была жалоба на отсутствие медицинских пунктов. Люди порезали ногу и банально не нашли бинт. Сейчас перед нами стоит задача организовать пункты для спасателей. Мы решаем, будут ли это просто вышки или в совокупности с медпунктом. Еще отдыхающие обращаются по поводу отсутствия инфраструктуры: туалетов, душевых, раздевалок, детских площадок.

Артур Шибаров: Хочу добавить, что вопрос содержания городских пляжей глава города Константин Шестаков держит на личном контроле. Еженедельно проводятся совещания по этому поводу, обратную связь получает как мэр, так и все соответствующие структуры, так что замечания и поручения по устранению раздаются оперативно.

– Есть какие-то образцовые пляжи, по примеру которых хотели бы преобразить пляжи Владивостока?

Михаил Янборисов: Примеры используем, конечно, а еще пользуемся стандартами организации пляжных территорий. Такой стандарт разработало Агентство по туризму на примере пляжей Краснодарского края. Это не документ, по которому все обязаны работать, а именно рекомендации, которые выработались за несколько лет, но мы их учли. Кстати, существует градация пляжей: если территория обеспечена вообще всем и может называться пляжем, то получает синий флаг. Это высшая ступень пляжной эволюции – примерно, как пять звезд у отеля.

ПОЛЮБИВШИЙСЯ ОСТРОВ

– Мы не раз говорили об острове Русский. Благоустройство пляжа на мысе Ахлестышева началось в 2020 году. Что сделано на сегодня?

Артур Шибаров: В прошлом году завершили вторую очередь пляжа. Уже есть велодорожка, заасфальтирована стоянка для машин, организован съезд. Здесь запланирован огромный объем работ. К сожалению, не на все пока хватает финансирования, но мы рассматриваем разные варианты. Что вообще мы хотим видеть на пляжах? Чтобы там было чисто, комфортно, уютно, можно было, где поесть и при этом было безопасно, чтобы можно было детей отпустить и быть уверенным, что ничего не случится. Вот к этому мы и стремимся.

Кстати, мы поставили себе задачу – получить для пляжа на Ахлестышева синий флаг. Все помнят, летом эта территория превращалась в автостоянку, и для того, чтобы подойти к морю, приходилось прорываться сквозь машины. В итоге здесь проведены колоссальные, объемные и полномасштабные работы, как с точки зрения строительно-монтажных, так и с точки зрения формирования новых правил поведения для жителей. Еще в прошлом году мы активно боролись с припаркованными у берега автомобилями, сейчас уже этого нет – люди стали более осознанно относиться к пляжам. На других территориям этого тоже становится меньше, люди понимают, что это наносит вред не только отдыхающим, но и всей экосистеме.

Пляж на Ахлестышева. Фото: Администрация Владивостока

– Дирекция общественных пространств предлагала предпринимателям шесть мест в аренду в районе мыса Ахлестышева. Уже есть предварительное понимание, что может появиться на этих местах?

Артур Шибаров: Мы объявили аукционы для размещения прокатов велосипедов, сапов, места для продажи мороженого, кофе, установки фудтраков. Мы определили функциональные зоны для этого и разбили на несколько лотов. Заявки есть на размещение точек проката велосипедов и сапов.

– Какие службы будут следить за чистотой и состоянием этого пляжа?

Артур Шибаров: На пляже уже есть площадка для контейнеров по сбору отходов, она появилась там еще в 2020 году. У нас есть подрядчики, которые занимаются содержанием пляжа: регулярно прометают дорожки и убирают мусор.

– Пляж Аякс на Русском острове тоже популярное место отдыха. В этом году здесь что-то изменится?

Михаил Янборисов: Этот муниципальный пляж, он не в аренде. Мы планируем его реконструкцию. Уже есть концепция благоустройства, планировали выйти на концессионное соглашение, чтобы в рамках этого механизма реализовать проект.

О БОРЬБЕ И ПОЖЕЛАНИЯХ

– Беда всех наших пляжей – веревочники. Как с ними бороться?

Михаил Янборисов: Такая проблема существует, но и как бороться понимание тоже есть. У нас работают мобильные бригады территориальных управлений, например, если вопросы по острову Русскому, то нужно обращаться во Фрунзенский район. Выходят, выявляют, штрафуют, наказывают, вплоть до срезания шлагбаумов.

Артур Шибаров: Отличный пример – пляж Ахлестышева. Он же тоже когда-то был окружен веревочниками.

– Ваши пожелания и просьбы к горожанам в преддверии открытия пляжного сезона.

Михаил Янборисов: Хотелось бы попросить всех соблюдать правила безопасности, потому что объекты у воды являются очень опасными, в том числе, и для жизни человека. На всех пляжах будут размещены таблички с номерами ГИМС МЧС для оперативного взаимодействия. И также хочется попросить о социальной ответственности всех граждан – не оставляйте после себя мусор.

Артур Шибаров: Получайте удовольствие от отдыха и поддерживайте территорию в том виде и состоянии, в котором вы бы хотели ее видеть, когда вновь туда вернетесь.

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