Мы маленькие, но гордые: приморская сеть фастфуда будет судиться с новым McDonalds из-за названия

Руководитель сети считает, что управленцам нового «Мака» стоило сделать хотя бы один стандартный запрос в поиске. Тематическая иллюстрация из архива КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сеть McDonalds для обхода санкционного давления на базе закрытых филиалов запускает новые рестораны под «уникальным» именем – «Вкусно и точка». Но приморцам ребрендинг показался удивительно знакомым.

Владивостокская сеть фастфуда «Еда и точка», предлагающая жителям шаурму, десерты и прочие продукты быстрого питания, обвинила федерального игрока в плагиате. По мнению фирмы, владельцы нового бренда «Макдоналдс» используют зарегистрированный товарный знак без согласия. Истцом выступит сама компания: сейчас руководство ищет юристов. Под этим именем сеть работает во Владивостоке уже больше пяти лет. «Комсомольской правде – Владивосток» удалось поговорить с главой сети Сергеем Понкратовым.

– Мы попробуем. Есть вещи, которые явно указывают на то, что это плагиат. Мы ищем серьезного юриста, которому это будет интересно и по зубам. Не такого, чтобы ловил «хайп». Чтобы поборолся с таким зубастым монстром, как российский «Макдоналдс». <...> Реакция приморцев была очевидной, как только новость о новом названии дошла до Владивостока. Четкие параллели с нами.

Директор считает, что бренд защищается законом о собственности, так как фирма официально зарегистрирована. Более того, по словам Сергея, в федеральных реестрах нет товарного наименования «Вкусно и точка». Заявка была подана, а вот одобрили ли ее – неизвестно.

– Мы бороться собираемся не за нас и не за деньги. А против, скорее, московского бизнеса, который обещает всем равные возможности. Представьте, что было бы с нами, если бы мы взяли название крупного бренда? Мы планируем расширяться, идти на Дальний Восток, но если в регионах останутся рестораны «Вкусно и точка», наши заведения уже будут казаться новому клиенту вторичными. <...> Мы маленькие, но гордые, – заявил Сергей Понкратов.

Официальное сообщение для клиентов появилось на сайте компании. «Названия копируются, любовь остается. Вкусно с 2018 года», – иронично подметили маркетологи фирмы. Оставшиеся в недоумении приморцы, которым нравятся фастфуд фирмы, готовы бороться вместе с руководством, о чем и пишут в комментариях в соцсетях.

Напомним, как писала «Комсомольская правда», преемником «Мака» должен был стать товарный знак «Mc». Позже гендиректор российского «Макдоналдс» Олег Пароев рассказал, что выбрали новое название, которое и породило споры. Возглавит обновленную сеть «Вкусно и точка» Александр Говор. У мужчины амбициозные планы: увеличить количество ресторанов до тысячи. Во Владивостоке, например, всего четыре точки «Мака». Под новым именем филиалы откроются в июле.

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