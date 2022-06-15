Начальник Ространснадзора на Дальнем Востоке: люди массово жалуются на техсостояние автобусов и взимание штрафов

Ространснадзор создали путем слияния семи управлений по надзору в субъектах Дальневосточного региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня систему транспортного обслуживания населения невозможно представить без комплексного подхода к обеспечению безопасности. Контроль и надзор в этой области лежит на плечах Ространснадзора. Именно это ведомство отвечает за соблюдение транспортного законодательства РФ на суше, в воде и воздухе.

Ространснадзор создали путем слияния семи управлений по надзору в субъектах Дальневосточного региона. С какими запросами можно обратиться в организацию, на что чаще жалуются россияне, какой вид транспорта безопаснее – эти и другие подробности рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» начальник Межрегионального территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ДФО Игорь Турищев.

Игорь Турищев. Фото: Елизавета ЕНИНА

Задачи, наказания и проверки

– Какие основные задачи Ространснадзора на сегодняшний день вы бы выделили?

– Наша основная задача – это контроль и надзор за соблюдением обязательных требований безопасности на всех видах транспорта – авиа, железнодорожный, автомобильный, морской, речной. И то, как они соблюдаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

– А что на счет полномочий Ространснадзора?

– Мы накладываем штрафы – это самое суровое, что можно сделать для нарушителя. Не скажу, что штрафы у нас большие, но по некоторым видам нарушений достигают и до 1 миллиона рублей нарваться. Для физических лиц они составляют в среднем от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц: 20 – 30 тысяч рублей. Если юридическое лицо – от 200 000 до 1 миллиона рублей. Но сейчас мы стараемся отходить от использования только наказания, работаем на предостережение и профилактику, которые также предусмотрены законодательством. Заменяем иногда штрафы предупреждениями. В последнее время, в связи со сложившейся обстановкой, больше внимания уделяем профилактике – консультируем, разъясняем, приходим с профилактическими визитами. Всегда готовы ответить на любые вопросы от наших поднадзорных предприятий и структур.

– То есть, условно говоря, вы пришли к какому-то юридическом лицу и можете все проверить?

– Не так все просто. Только потому, что нам захотелось прийти с проверкой – так не получится. Ежегодно в сентябре мы разрабатываем план работ на следующий год, то есть плановые проверки. Сейчас мы их проводим в зависимости от уровня риска предприятия, который складывается из нескольких параметров: были или нет у него в предыдущем периоде какие-то нарушения, привлекался ли к административной ответственности. Все зависит от того, какой вид транспорта. Это могут быть пассажирские или грузоперевозки. Где есть люди, там группа риска выше, также если человек ранее нарушал, то у него больше шансов, что мы к нему придем.

Внеплановые проверки проводятся по каким-то жалобам или, если было выдано предписание исправить какое-то нарушение. Но сейчас вступил в силу закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», в котором предусматривается, что устранение нарушений можно отследить без проверки. Например, с помощью письменного подтверждения, фото и видео. По таким материалам можно закрыть проверку. В том числе бывают внеплановые проверки с прокуратурой, когда есть угроза жизни и здоровью человека или угроза причинения вреда другим, охраняемым законом, ценностям.

Автобусные перевозки самые проблемные

– Какой вид транспорта у нас на Дальнем Востоке требует особого контроля?

– Если судить по числу проверок, то это перевозки пассажиров автобусами и автомобильный транспорт. Кстати, работа такси – это не наша сфера деятельности, их проверяет город. Мы проверяем именно автобусы, и железнодорожный транспорт – электрички. Больше всего жалоб, обращений и мы больше всего уделяем внимание перевозкам пассажиров автотранспортом. Автобусы – самый распространённый и массовый вид транспорта, поэтому он больше всего к себе притягивает внимания. Например, часто в Лучегорске возникают проблемы с посадкой пассажиров. К регулярным перевозчикам присоединяются под видом заказных перевозок нелегальные, которые не хотят получать лицензию, нарушают законодательство, подвергают жизни пассажиров и других водителей опасности. Но с ними мы боремся. Хочешь работать законно, потрать пять дней, заплати пошлину и работай.

– Как изменилось количество жалоб, изменился ли сам характер жалоб? С какими жалобами, запросами и кто к вам обращается?

– До этого я возглавлял Дальневосточное управление Госморнадзора, отвечал за морской транспорт на Дальнем Востоке. В основном жалобы поступали на плохое техническое состояние судна. Как правило, человека списали с корабля, он посчитал, что его неправильно списали, и начинал жаловаться в инстанции. Но я не говорю, что это 100% такие ситуации. Бывали случаи, когда встречались суда без экипажей, брошенные. И на рейде во Владивостоке стояли, и на Курилах. Раньше было порядка 150 жалоб за год, в этом году за 2 месяца уже 160 – 170 обращений. В прошлом году с учетом того, что произошло объединение, было порядка 500 обращений. Люди массово жалуются на техсостояние автобусов и взимание штрафов. Также пассажиры жалуются на несоблюдение графика движения, на курение водителя, на наличие запаха или дыма в автобусе. Меньше всего обращений по железнодорожному транспорту. В авиаперевозках самая популярная по количеству жалоб в авианадзоре – это авиакомпания «Якутия». Они постоянно задерживают или отменяют рейсы. Пассажиры жалуются на проблемы возвращения денег за отмененные рейсы.

– Проводя аналитику возникающих аварий на транспорте, какие факторы чаще всего становятся причинами аварий?

– Если брать по всем видам транспорта, самой частой причиной аварий, порядка 80%, является человеческий фактор. Уснул, прозевал, «промухал», не сделал вовремя ТО машины, что-то не обследовал, элементарно масло не поменял, где-то фильтр не поменял – это все сказывается. Потом уже другие причины возникают.

– Какой вид транспорта вы считаете самым безопасным?

–После объединения ведомств по четырем видам транспорта выяснилось, что начальник Авианадзора из Хабаровска ездит во Владивосток на машине, железнодорожник летает самолетами, автомобилист тоже на самолете. Получается, что самолет – самый надежный. Я по роду деятельности на авто, но сейчас в мою зону ответственности входит ДФО – тоже летаю на самолетах.

Получение лицензии и безопасность

– Помимо надзорной деятельности, Ространснадзор еще и выдаёт лицензии на осуществление перевозок?

– Да. На морском и речном транспорте мы выдаем четыре вида лицензий: это погрузка-разгрузка опасных грузов на внутренневодном транспорте и в морских портах, перевозка пассажиров внутренневодным и морским транспортом, перевозка опасных грузов и буксировка, за исключением случаев, когда последнюю использует предприятие только для его целей. Также наше управление выдает лицензии на перевозки пассажиров автобусами и электротранспортом. На железной дорогие и авиатранспорте лицензированием занимается Москва.

– Легко ли получить лицензию на перевозку пассажиров в автобусе?

– Сейчас лицензирование проходит в электронном виде через Госуслуги. Юрлицо или ИП подает заявление, мы его получаем, обрабатываем и принимаем решение о выдаче лицензии. Все это делается в течение пяти дней. Сейчас лицензии вносятся в реестр, и не приходится ждать, когда ее перенесут на бумагу. Если поднадзорный хочет получить подтверждение, то лицензию ему выдадут в виде выписки из реестра на электронном носителе. К слову, основанием для отказа могут послужить недостоверные сведения заявителя. Реестр находится в свободном доступе на сайте Ространснадзора в свободном доступе для любого желающего.

– Как сделать безопаснее транспорт? Можно ли с помощью тех же цифровых технологий уменьшить количество аварий и снизить влияние человеческого фактора?

– Есть уже такие методы, когда на кораблях ставят приборы отслеживания действий вахтенного помощника. Он через определенные промежутки времени должен активировать кнопочку, показать, что он живой, не проспал. Если он не нажал кнопку, значит, есть какие-то причины, нарушающие безопасность, тогда включается сигнализация. В автобусах и машинах, которые перевозят опасный груз, устанавливаются тахографы. Они наблюдают за режимом труда и отдыха водителя. Есть у меня в практике такой пример, когда компания уволила водителя за то, что он не остановился и не отдохнул. На заявление водителя, что он быстрее приехал и быстрее выполнил задание, руководство компании резонно ему ответило: «Если бы что-то случилось по причине, что вы не отдохнули, вы представляете, сколько времени мы потратили бы на спасательные операции и ваше лечение». Межрегиональные пассажирские автобусы определенных размеров оборудованы системой ГЛОНАСС. Мы в любое время можем отследить его передвижение. Поэтому сейчас предпринимается множество действий, чтобы сократить человеческий фактор в причинах аварий.

– Если возникают вопросы, связанные с работой транспорта, как и куда можно обратиться?

– Обратиться может, как компания, так и любой гражданин. Мы находимся во Владивостоке, ул.Стрельникова, 3 Б. В офисе есть специальный ящик для обращений граждан. Можно подать обращение через сайт Ространснадзора, на котором есть страница «Обращения граждан». Можно позвонить по телефону 8 (423) 249-50-03

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Telegram;

- Zen;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- ЯRUS.